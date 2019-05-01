trash_italiano : MARIA IN MACCHINA E A ROMA NON C'È TRAFFICO. SE NON VI SEMBRA UN MIRACOLO QUESTO SIGNORI. - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 01-05-2019 ore 08:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : Traffico Roma del 01-05-2019 ore 08:00: VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 1 MAGGIO 2019 ORE 07:20… -
Traffico Roma del 01-05-2019 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 1 MAGGIO 2019 ORE 07:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI IN ATTESA DEL TRADIZIONALE CONCERTONE DEL PRMO MAGGIO CHE INIZIERÀ COME SEMRPE NEL POMERIGGIO DALLE 15 E FINO POI A SERATA INOLTRATA , ATTENZIONE ALLE CHIUSURE ATTIVE TRA VIALE CARLO FELICE, PIAZZA DI PORTA SAN GIOVANNI E VIA EMANUELE FILIBERTO. DEVIATE LE LINEE DEL TRASPORTO PUBBLICO, COMPRESA LA LINEA ...
Traffico Roma del 30-04-2019 ore 20 : 00 : VIABILITÀ Roma MARTEDI’ 30 APRILE 2019 ORE 19:50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… IL Traffico è TORNATO NELLA NORMA SUL RACCORDO ANULARE. CODE PER INCIDENTE SULLA VIA AURELIA TRA VIA DEI CASALI SANTOVETTI E VIA DI ACQUAFREDDA IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE. A VAL MELAINA INCIDENTE CON RALLENTAMENTI SU VIA CAVRIGLIA ALL’ALTEZZA DI VIA DEI PRATI FISCALI. Traffico INTENSO SULLA VIA ...
Traffico Roma del 30-04-2019 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDI’ 30 APRILE 2019 ORE 19:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE PER UN INCIDENTE DALLA Roma FIUMICINO ALLA VIA AURELIA; SEMPRE IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE PER Traffico DALLA NOMENTANA ALLA PRENESTINA; LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA PONTINA ALLA TUSCOLANA. A VAL ...
Traffico Roma del 30-04-2019 ore 19 : 00 : VIABILITÀ Roma MARTEDI’ 30 APRILE 2019 ORE 18:20 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. MOLTO INTENSO IL Traffico SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI PER INCIDENTE DA LA PISANA A CASAL DEL MARMO; PROSEGUENDO RALLENTAMENTI E CODE PER Traffico DALLA BUFALOTTA ALLA PRENESTINA; LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A ...
Traffico Roma del 30-04-2019 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDI’ 30 APRILE 2019 ORE 18:20 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. MOLTO INTENSO IL Traffico SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI PER INCIDENTE DA LA PISANA A CASAL DEL MARMO; PROSEGUENDO RALLENTAMENTI E CODE PER Traffico DALLA BUFALOTTA ALLA PRENESTINA; LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A ...
Traffico Roma del 30-04-2019 ore 18 : 00 : VIABILITÀ Roma MARTEDI’ 30 APRILE 2019 ORE 17:50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI PER INCIDENTE DA LA PISANA A CASAL DEL MARMO; PROSEGUENDO RALLENTAMENTI E CODE PER Traffico DALLA BUFAOTTA ALLA PRENESTINA; LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA VIA DEL MARE A VIA TUSCOLANA. RALLENTAMENTI PER INCIDENTE SU VIA ...
Traffico Roma del 30-04-2019 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDI’ 30 APRILE 2019 ORE 17:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI PER INCIDENTE DA LA PISANA A SELVA CANDIDA; PROSEGUENDO RALLENTAMENTI E CODE DALLA NOMENTANA AL BIVIO PER LA A24 Roma L’AQUILA; CODE A TRATTI PER Traffico LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DALLA VIA DEL MAREA VIA TUSCOLANA. SULLA VIA CASSIA ...
Traffico Roma del 30-04-2019 ore 17 : 00 : VIABILITÀ Roma MARTEDI’ 30 APRILE 2019 ORE 16:50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA CODE PER INCIDENTE DA VIA AURELIA A SELVA CANDIDA; PROSEGUENDO CODE PER UN ALTRO INCIDENTE DALLA NOMENTANA ALLA TIBURTINA; CODE A TRATTI PER Traffico LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DALLA Roma FIUMICINO A VIA TUSCOLANA. SULLA VIA CASSIA CODE PER INCIDENTE ...
Traffico Roma del 30-04-2019 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDI’ 30 APRILE 2019 ORE 15:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE PER Traffico DALLA PONTINA ALLA VIA APPIA. CODE PER INCIDENTE SULLA VIA PONTINA DAL BIVIO PER VIA DI PRATICA FINO OLTRE CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE Roma. Traffico INTESO SULLA VIA CASSIA CON RALLENTAMENTI E CODE A TRATTI ...
Traffico Roma del 30-04-2019 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDI’ 30 APRILE 2019 ORE 15:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE PER Traffico DALLA PONTINA ALLA VIA APPIA. CODE PER INCIDENTE SULLA VIA PONTINA DAL BIVIO PER VIA DI PRATICA FINO OLTRE CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE Roma. Traffico INTESO SULLA VIA CASSIA CON RALLENTAMENTI E CODE A TRATTI ...
Traffico Roma del 30-04-2019 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDI’ 30 APRILE 2019 ORE 13:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUONGIORNO DALLA REDAZIONE. Traffico REGOLARE SU TUTTO IL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL TRATTO URBANO DELLA Roma-TERAMO. POSSIBILI RALLENTAMENTI PER LAVORI SU VIA DEL FORO ITALICO, TRA CORSO DI FRANCIA E LA GALLERIA GIOVANNI XXIII IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. PRUDENZA PER LA STESSA CAUSA ANCHE SULLA ...
Traffico Roma del 30-04-2019 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDI’ 30 APRILE 2019 ORE 13:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUONGIORNO DALLA REDAZIONE. Traffico REGOLARE SU TUTTO IL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL TRATTO URBANO DELLA Roma-TERAMO. POSSIBILI RALLENTAMENTI PER LAVORI SU VIA DEL FORO ITALICO, TRA CORSO DI FRANCIA E LA GALLERIA GIOVANNI XXIII IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. PRUDENZA PER LA STESSA CAUSA ANCHE SULLA ...
Traffico Roma del 30-04-2019 ore 12 : 30 : Roma INFOMOBILITÀ MARTEDÌ 30 APRILE 2019 ORE 12:20 DOMANI, IN OCCASIONE DELLA FESTA DEI LAVORATORI, SI RINNOVA IL CONSUETO APPUNTAMENTO CON IL CONCERTO DEL 1° MAGGIO A SAN GIOVANNI. PARTE DALLE 14 DI OGGI POMERIGGIO, IL DIVIETO DI TRANSITO IN VIA SANNIO TRA VIA CORFINIO E PIAZZALE APPIO. DEVIAZIONI PER DIVERSE LINEE DI ZONA, TRA LE QUALI LA LINEA TRAM 3. SEMPRE DOMANI, CHIUSA AL Traffico LA CORSIA LATERALE DI VIA TIBURTINA DA VIA DEI DURANTINI ...
Traffico Roma del 30-04-2019 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDI’ 30 APRILE 2019 ORE 11:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUONGIORNO DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, TORNATA REGOLARE LA CIRCOLAZIONE SULLA CARREGGIATA ESTERNA, DOPO LE CODE TRA PISANA E OSTIENSE A CAUSA DEL VEICOLO IN FIAMME. NESSUN DISAGIO SULLA CARREGGIATA INTERNA. SULLA TANGENZIALE EST, RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO DA VIA ...
Traffico Roma del 30-04-2019 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDI’ 30 APRILE 2019 ORE 9:50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUONGIORNO DALLA REDAZIONE. CONTINUANO I DISAGI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA ESTERNA, PER IL VEICOLO IN FIAMME DA VIA AURELIA A VIA OSTIENSE. MIGLIORA INVECE IL Traffico IN INTERNA TRA NOMENTANA E APPIA. RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO SULLA TANGENZIALE EST DA LARGO PASSAMONTI A ...