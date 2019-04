Milan Kundera | l’autore de “L’insostenibile leggerezza dell’essere” compie 90 anni

fanpage

(Di lunedì 1 aprile 2019) Lo scrittore cecooggi 90: nato nell'allora Cecoslovacchia, il 1 aprile 1929,è divenuto famoso in tutto il mondo per il suo capolavoro "L’insostenibiledell’essere". In quelle pagine la filosofia di Nietzsche incontra la vita vera, attraverso i gesti dei protagonisti: un riassunto, quasi un manifesto poetico, della sua arte a metà fra letteratura e filosofia.

