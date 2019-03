Nella valigia di Xi al rientro in Cina c’è l’Italia | ma manca Bergoglio

Indonesia - scoperto con un orango addormentato Nella valigia : fermato un turista russo : Dormiva tranquillamente all’interno di una valigia in vimini, molto probabilmente perché sotto l’effetto di qualche sostanza anestetizzante. Le guardie di frontiera dell’aeroporto di Bali sono rimaste di sasso quando hanno visto il contenuto di quella cesta, nel momento in cui è passato sotto il metal detector: un piccolo orango di due anni, che stava per essere esportato illegalmente in Russia. Il proprietario del bagaglio, Andrei Zhestkov, si ...

Sondrio - furti a ripetizione Nella notte Svaligiati sei appartamenti in città : Due episodi, a distanza di pochi giorni, e torna a Sondrio l'incubo dei furti in casa, in assoluto il reato che turba maggiormente i valtellinesi, fortunatamente poco abituati a fatti ancora più gravi.

“Abbiamo messo il piccolo in valigia e gettato Nella spazzatura” - racconto choc dei genitori : "Lo abbiamo avvolto il piccolo in un pigiama da donna, poi in una coperta e messo in una borsa nera della spazzatura, poi in una borsa da viaggio e infine in un trolley e lo abbiamo gettato nei bidoni del spazzatura di un negozio", è lo scioccante racconto di due genitori statunitensi che dopo essere stati accusati dalla polizia di aver ucciso e fatto sparire il loro bimbo di appena 5 mesi hanno confessato. Adam Manson, 34 anni, e Kiana Williams ...

Roma : trovato con droga Nella valigia - in manette 34enne : Roma – Un altro corriere di droga e’ stato bloccato, nel pomeriggio di ieri, a seguito dei controlli effettuati dai Carabinieri nell’area dell’autostazione Tibus. A finire in manette e’ stato un cittadino nigeriano di 34 anni, residente nella provincia di Perugia ma di fatto senza fissa dimora e con precedenti, sorpreso dai militari del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Parioli in largo Guido Mazzoni, dove stava ...

Milano - “sono prodotti tipici che porto in regalo ai miei genitori”. Ma Nella valigia c’era cocaina : un arresto a Linate : I militari della Guardia di Finanza di Linate e funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno sequestrato circa 9,5 kg di cocaina e tratto in arresto una cittadina sudamericana, proveniente dal Perù. Ispezionando i bagagli della donna, sono state trovate confezioni sigillate apparentemente contenenti caffè e altri prodotti alimentari tipici, che la passeggera dichiarava di voler portare in dono ai parenti in Italia. In realtà ...

Otto banche svaligiate in nove mesi : Nella banda ultrà laziali e un ex poliziotto : Roma La domenica allo stadio fra gli Irriducibili della Lazio. I giorni feriali ad assaltare banche. Almeno 10 le rapine compiute da una banda di criminali romani, tutte fra la capitale e il resto della regione. Tranne una, in trasferta, nel teramano. "Eravamo in vacanza ad Alba Adriatica, abbiamo assaltato la BCC" confesseranno.Come i fratelli Savi della banda della Uno bianca, i rapinatori hanno un basista, Stefano Cangelosi detto "er ...

Il bambino Nella valigia : trama - cast e finale del film su Rete 4 : Il bambino nella valigia: trama, cast e finale del film su Rete 4 In ricordo delle vittime della Shoah, Rete 4 celebra la Giornata della Memoria con la messa in onda del film Il bambino nella valigia. La pellicola, per la regia di Philipp Kadelbach, trae spunto dal romanzo autobiografico di Bruno Apitz, Nudo tra i lupi. Il film narra di come un gruppo di ebrei, prigionieri nel campo di concentramento di Buchenwald, riesca a salvare la ...