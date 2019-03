Perché la flat tax leghista è semplicemente inverosimile

huffingtonpost

(Di mercoledì 20 marzo 2019) Secondo quanto affermato dal sottosegretario Siri, la proposta di "tax per nuclei familiari con redditi complessivi fino a 50mila euro" avrebbe un costo per il bilancio dello Stato di 12 miliardi di euro e verrebbe finanziata senza aumenti di altre imposte a carico di cittadini e imprese, a cominciare dall'Iva le cui clausole continuerebbero a essere sterilizzate.L'ipotesi è del tuttoe non per ragioni di infimi "zerovirgola" sul deficit negoziabili mediante l'ennesima richiesta di flessibilità, ma di corposi "unovirgola". L'attuale quadro tendenziale frutto delle scelte operate dall'attuale governo nell'ultima legge di bilancio prevede un deficit dell'1,8% sul 2020 e dell'1,5% sul 2021.La stagnazione dell'economia italiana, rispetto alle previsioni di crescita formulate dallo stesso Governo nell'ultimo Quadro programmatico di economia e finanza, ...

davide_vaghi : RT @NinoGalloni: Proposta a @matteosalvinimi se ci sono problemi col costo della flat tax, se manca qualche miliardi ciò (perché non si sa… - Prcanzio : RT @rifondazionepug: #FlatTax: Salvini è un mascalzone due volte. Perché la Flat tax non sarebbe che un nuovo regalo ai ricchi, e perché sa… - Alberto00766701 : RT @NinoGalloni: Proposta a @matteosalvinimi se ci sono problemi col costo della flat tax, se manca qualche miliardi ciò (perché non si sa… -