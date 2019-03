On Air | Inter | derby e sorpasso! Lazio | squillo Champions

Cutrone-Torino - CAiro esce allo scoperto : “E’ interessante - ma…” : CUTRONE TORINO- Chiuso dall’arrivo di Piatek, Cutrone potrebbe dire addio al Milan al termine della stagione. Un giovane di grande valore e di grande prospettiva, aspetto che il club rossonero valuterà con estrema calma prima di decidere il da farsi. Nelle scorse settimane, l’agente del giocatore ha confermato il possibile e potenziale addio dell’attaccante rossonero. […] L'articolo Cutrone-Torino, Cairo esce allo ...

Citroën : con il suo SUV C5 Aircross vince il premio della stampa internazionale 2018 : Citroën C5 Aircross: il nuovo SUV è sulla strada del successo L’agenzia Advent, specializzata nella misurazione della “Brand Influence”, elegge ogni anno, da ben 10 anni, la migliore presentazione dinamica di un costruttore di auto. Oltre 1.000 giornalisti europei sono stati interpellati e hanno dato la loro valutazione della presentazione in base a criteri come: qualità dei test, logistica, qualità delle informazioni comunicate, ...

Scozia : un incendio nella notte distrugge l’osservatorio ornitologico di fama internazionale sull’isola di FAir : nella notte, sull’isola di Fair (arcipelago delle Shetland a nord della Scozia), un incendio ha distrutto un osservatorio ornitologico di fama internazionale, molto frequentato durante da turisti e appassionati. Le cause sono ancora in corso di accertamento ma non si registrano vittime, neppure la famiglia dell’addetto che alloggia in una casa adiacente ha subito conseguenze. Nonostante l’intervento di squadre speciali dei ...

Disastro aereo Ethiopian Airlines : più di 20 mila italiani impegnati nella cooperazione internazionale : Alla stessa maniera delle 8 vittime italiane del Disastro aereo del’Ethiopian Airlines, sono 20.090 i nostri connazionali impegnati direttamente nella cooperazione internazionale, tra i quali ben l’86% opera all’estero per un totale di 17.286. Questo quanto dice l’analisi della Coldiretti, sulla base dei dati Open cooperazione, che esprime cordoglio per la tragedia che ha portato 157 vittime del volo Ethiopian ...

Londra : International Airlines - quotazioni alle stelle : Ottima performance per la compagnia aerea , che scambia in rialzo del 2,04%. Lo scenario su base settimanale di IAG rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100 . Tale ...

La tassa francese sui giganti di Internet potrebbe fruttare 500 milioni di euro all’anno : Le MAire : La francia prepara la tassa per i colossi del web Una tassa del tre per cento sulle entrate francesi delle grandi aziende di Internet potrebbe fruttare 500 milioni di euro (568,3 milioni di dollari) all’anno, ha detto oggi il ministro […] L'articolo La tassa francese sui giganti di Internet potrebbe fruttare 500 milioni di euro all’anno: Le Maire proviene da iNFORMATI24.

Tav - Airola : “A Salvini non interessa - ne parla in funzione delle elezioni. M5s? Inconcepibile il via libera all’opera” : “Ci hanno lasciato Chernobyl e ci va tempo perché rinascano i fiori. Beppe Grillo è più che mai presente, sta nelle retrovie e fa i suoi spettacoli perché è questo che vuole fare nella vita, ma è molto attento al Movimento”. Lo ha detto Alberto Airola, senatore del M5S. “Tav? Il M5s non darà il via a un’opera del genere. Se si facesse, io lascerei il Movimento, con l’orgoglio di essere io il Movimento e non chi ...

Blitz Olanda su Air France-Klm a tutela dell’interesse nazionale : Se non è una nazionalizzazione, anche se in questo caso si dovrebbe parlare di "seminazionalizzaizone", poco ci manca. Il governo dell'Olanda ha annunciato un improvviso raid sul capitale di Air France-Klm, con l'acquisto di una partecipazione del 12,68 per cento con cui rafforzare la sua presa sulla società nel quadro di crescenti dissensi di vedute con l'altro "socio pesante", la Francia. E nell'annunciare l'operazione, durante una conferenza ...

Industria Ue - Berlino e Parigi per piattaforma comune - per Le MAire interesse anche da Italia : Francia e Germania hanno siglato oggi un'intesa mirata al rilancio di una nuova politica Industriale a livello europeo, che aiuti sia Parigi sia Berlino a far fronte alla concorrenza internazionale.

Karl Lagerfeld - l'ultima intervista Vanity FAir Italia : "Se hai paura smetti di vivere. Muori se è il tuo destino morire" : Karl Lagerfeld è morto oggi all'età di 85 anni. Il sarto, stilista e fotografo tedesco era stato nominato direttore artistico di Chanel nel 1983. Esordendo come assistente di Pierre Balmain nel 1955, è poi diventato un vero e proprio imperatore della moda, oltre che un'icona di stile. Per celebrare Lagerfeld, Vanity Fair Italia ripropone l'ultima intervista da lui rilasciata alla testata nel 2015.Mentre Parigi era ancora ...

Alitalia : Delta Airlines e Easyjet pronte a investire 400 milioni. Leonardo smentisce interesse : Delta Airlines e Easyjet pronte ad investire 400 milioni di euro in Alitalia. La cifra la riporta oggi Bloomberg secondo cui la seconda più grande compagnia del mondo e la seconda più grande low cost d'Europa si prenderebbe al massimo il 40% dell'ex compagnia di bandiera, da affiancare al 30% di Ferrovie dello Stato e di un'altra quota del Tesoro, tra il 15% ...

Il gigante dei cieli va già in pensione - Airbus ha annunciato che dal 2021 interromperà la produzione dell’A380 : Il gigante europeo dell’aviazione, Airbus, smetterà di costruire il suo superjumbo A380 nel 2021. Lo dice la casa costruttrice. L’obiettivo era fare del ‘gigante dei cieli’ il più grande aereo passeggeri al mondo, ma le cose sono andate in maniera diversa. Emirates infatti – sostiene Airbus – sta tagliando gli ordini per l’aereo e di conseguenza “manca la base per sostenere la produzione”. La decisione è un ...

Crollano gli ordini - Airbus interrompe la produzione del “gigante dei cieli” A380 : Dal 2021 Airbus interromperà la produzione degli A380. La decisione sul «gigante dei cieli», che rappresentava il futuro dell’aviazione secondo il costruttore europeo, è arrivata dopo il drastico taglio di ordini da parte della compagnia Emirates, che ha ridotto a 123 velivoli la richiesta dai 162 iniziali. Data anche la mancanza di ordini da parte...

