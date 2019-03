In forma sospesi per aria | oggi è possibile

vanityfair

(Di venerdì 15 marzo 2019) Antigravity Yoga, Jukari Fit to Fly, TRX Suspension Training: queste tre discipline, che prevedono un tipo di allenamento eseguito in assenza o quasi di gravità, si sono reimposte ultimamente nella hit delle tendenze del mondo del fitness per i benefici che apportano, ma soprattutto per l’idea di un workout diverso, che sia efficace ma anche divertente.Si tratta di tre discipline di allenamento che, grazie ad attrezzature adeguate, permettono di restarenel vuoto mentre si eseguono i vari esercizi. L’antigravity fitness mescola movimenti dello yoga, del pilates e della ginnastica artistica e di quella acrobatica. I vantaggi sono tantissimi: in primo luogo gli esercizi sono molto divertenti e liberano dallo stress accumulato. In più, l’assenza di peso e le particolari posizioni che si assumono, contribuiscono a migliorare la capacità respiratoria e la circolazione sanguigna e ...