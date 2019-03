Meghan Markle e Kate Middleton hanno fatto pace

Bufera su Meghan Markle : un euro altra assistente si licenzia : euro Ha pretese da star euro : E mentre Meghan Markle appare in foto con il suo sorriso stampato in viso e l'abito super griffato al Commonwealth Day Youth Event insieme al marito Harry , i magazine inglesi, continuano a rivelare ...

Meghan Markle - si licenzia anche la quarta assistente : tutta colpa dei suoi capricci : Meghan Markle è tornata a far parlare di sé anche se questa volta in modo indiretto. Secondo alcune indiscrezioni di Corte si sarebbe licenziata anche la quarta assistente della Duchessa del Sussex. La moglie del Principe Harry ha dunque dovuto dire addio alla quarta assistente nel giro di pochi mesi. Prima di Amy Pickerill avevano infatti lasciato il loro incarico Samantha Cohen, Melissa Touabti ed Edward Lane Fox. A questi va aggiunta anche ...

Bufera su Meghan Markle : un'altra assistente si licenzia : "Ha pretese da star" : E mentre Meghan Markle appare in foto con il suo sorriso stampato in viso e l'abito super griffato al Commonwealth Day Youth Event insieme al marito Harry , i magazine inglesi, continuano a rivelare ...

Kate Middleton e Meghan Markle - il bacio mette a tacere le minacce : Kate Middleton e Meghan Markle si baciano e scambiano delle battute durante la funzione nella Abbazia di Westminster per il Commonwealth Day. Il cambiamento di atteggiamento non è passato inosservato. Solo pochi giorni fa le due donne si erano quasi ignorate durante il ricevimento a Buckingham Palace per il Principe Carlo. Il comportamento distensivo delle Duchesse sicuramente sarà sincero, ma sembra rispondere anche all’esigenza di ...

Kate Middleton e Meghan Markle - bacio in pubblico tra le due cognate : pace fatta? : Tutta la famiglia reale britannica si è radunata lunedì all’abbazia di Westminster per celebrare il Commonwealth Day. Dalla regina Elisabetta (in viola) a Carlo e Camilla (anche lei in viola: coincidenza o gesto volontario?) a Kate Middleton con il principe William e Meghan Markle con il suo Harry. E proprio in questa occasione ufficiale c’è stato un segnale di riavvicinamento tra le due cognate: è stata Kate a fare il primo passo. ...

Meghan Markle - si licenzia l'ennesima assistente : 'La duchessa ha pretese da star'. E piovono critiche anche su Harry... : IL DEBUTTO DELLA REGINA SU INSTAGRAM - Clicca sulla foto per ingrandire IL CONFRONTO CON KATE - Mentre la cognata e futura regina Kate Middleton, TUTTO SU DI LEI , porta i figli a scuola, fa sport e ...

Kate Middleton e Meghan Markle si ritrovano per il Commonwealth Day : I reali al Commonwealth Day 2019I reali al Commonwealth Day 2019I reali al Commonwealth Day 2019I reali al Commonwealth Day 2019I reali al Commonwealth Day 2019I reali al Commonwealth Day 2019I reali al Commonwealth Day 2019I reali al Commonwealth Day 2019I reali al Commonwealth Day 2019I reali al Commonwealth Day 2019I reali al Commonwealth Day 2019I reali al Commonwealth Day 2019I reali al Commonwealth Day 2019I reali al Commonwealth Day 2019I ...

Meghan Markle - Barbara D'Urso la fa tremare : l'ospite-bomba di Live-Non è la D'Urso - viene giù la Corona : Barbara D'Urso farà tremare la Corona inglese e soprattutto Meghan Markle, l'anello debole della famiglia reale. A Live Non è la D'Urso, prossimo programma di Carmelita al via mercoledì prossimo su Canale 5, tra gli ospiti vip (già annunciati Fabrizio Corona, Albano Carrisi con Loredana Lecciso e i

Meghan Markle sorprende tutti alla festa all'ambasciata : ecco come si è vestita FOTO : Ostile, a detta dei tabloid, alle regole più rigide dell'etichetta di palazzo, Meghan Markle ha però dimostrato in più occasioni di essere avvezza alla 'diplomazia...

Meghan Markle - il look bianco delude. Ma poi bacia Kate Middleton in rosso : Kate Middleton e Meghan Markle si incontrano per la seconda volta a un evento pubblico, nel giro di pochi giorni. L’occasione è la funzione all’Abbazia di Westminster per il Commonwealth Day, che ha visto riunita la Famiglia Reale. Questa volta le due cognate si salutano affettuosamente e si scambiano due baci sulla guancia. Mentre alla cerimonia organizzata a Buckingham Palace, Kate e Meghan si sono quasi ignorate, ora hanno dato ...

“Troll russi pro Meghan Markle per irritare Buckingham Palace” : il sospetto del Telegraph : Meghan Markle, la moglie del principe Harry, è tornata al centro del dibattito tra i sudditi di Sua Maestà. A far discutere questa volta non è il suo ultimo look o uno dei suoi strappi al protocollo, quanto piuttosto l’ipotesi che ci sia una cospirazione russa contro di lei. A rivelarlo è un’analisi del Telegraph, secondo cui la Duchessa sarebbe l’obiettivo di più di 1000 account riconducibili a sorgenti automatiche, i cosiddetti ...

Le spese pazze di Meghan Markle : 8mila sterline per un abito : Come è il detto? Nel bene o nel male purché se ne parli? Perfetto e sicuramente di Meghan Markle se ne parla sempre. Soprattutto da quando si è sposata con il principe Harry. E ancora di più da quando ...

Meghan Markle - pronta a dimettersi la sua segretaria personale - Sky TG24 - : La separazione tra le due, i cui rapporti sarebbero comunque buoni, potrebbe concretizzarsi dopo la nascita del primo figlio della duchessa del Sussex in primavera

I (sempre più) mini dress di Meghan Markle durante la gravidanza : In ReissIn Loyd/FordIn Brandon MaxwellIn H&MIn Club MonacoLa dolce attesa di Meghan Markle è quasi agli sgoccioli, e ogni giorno che passa cresce la curiosità sul sesso del primogenito suo e del Principe Harry. Ad accorciarsi invece, le gonne della duchessa di Sussex che, nel corso delle ultime settimane, sembra abbia avuto sempre più audacia con gli orli. Da quando è entrata a far parte della famiglia reale, l’ex attrice di Suits, ...