Francia e Germania chiudono a B 737

Aereo caduto in Etiopia : anche Gb - Germania e Francia chiudono i cieli ai Boeing 737 Max : Londra segue quanto già fatto dalle autorità di Australia, Singapore, Cina, Indonesia e Malaysia. anche l'Europa sarebbe prossima a bloccare gli apparecchi

La Gran Bretagna - la Germania e la Francia chiudono i cieli al Boeing 737 Max : Il Regno Unito, la Germania e la Francia hanno annunciato la decisione di chiudere i propri spazi aerei a tutti i voli di Boeing 737 Max, dopo decisioni simili di altri Stati e compagnie aeree a seguito dello schianto in Etiopia. «Per precauzione abbiamo dato istruzioni di fermare tutti i voli commerciali di passeggeri di ogni compagnia che parta o...

Disastro in Etiopia : anche Uk - Francia e Germania fermano i Boeing 737 Max : anche Francia, Germania, Gran Bretagna, Australia, Singapore, Malaysia e Oman hanno deciso di sospendere tutti i voli degli aerei Boeing 737-8 Max, dopo le ipotesi che sia un difetto del software di questo modello la causa dell’incidente al vettore della Ethiopian Airlines, che il 10 marzo è costato la vita a 157 persone, poco dopo il decollo da Addis Abeba...

Boeing 737 Max 8 : Gran Bretagna - Germania e Francia chiudono lo spazio aereo La mappa Stop di 22 linee agli aerei sospetti : Al 12 marzo si contavano 344 Max 8 in servizio più 27 Max 9, a cui si aggiungono 14 bimotori che si trovavano negli hangar per altre ragioni. Dei velivoli, 97 hanno livree cinesi, poi seguono gli Usa (72) e il Canada (40). Air Italy ne ha tre (più due in arrivo)

Che cosa Germania e Francia stanno escogitando per l'Antitrust Ue : La posizione di Le Maire conferma l'impostazione appena espressa dal ministro tedesco dell'Economia Peter Altmaier, nell'ambito del documento strategico sulle politiche industriali nazionali tedesche ...

GEO-FINANZA/ La sfida di Francia e Germania all'Ue chiama in causa anche l'Italia : La proposta vincola al rispetto delle regole la possibilità di accedere alle risorse. E sull'industria Berlino rilancia il ruolo dello Stato nell'economia

Francia e Germania danno fiato al sovranismo anti-europeo : Uno dei pilastri su cui è stato costruito il progetto dell'Unione Europea è rappresentato dal rigoroso limite agli aiuti di Stato. Gli interessi nazionali non possono distorcere lo sviluppo della concorrenza: il mercato prima di tutto. Piaccia o non piaccia, è stato il mantra fondante di gran parte della narrazione (e della retorica) europeista.Non da oggi abbiamo scoperto, e quasi sempre a nostre spese, che le regole ...

Calcio femminile - quasi 1 milione di spettatori in tv per Francia-Germania : Ascolti Tv Calcio femminile – Mancano tre mesi all’inizio della Coppa del Mondo di Calcio femminile, che vedrà partecipare anche la nazionale italiana. Italia che vanta l’ultima presenza al Mondiale nell’ormai lontano 1999. In attesa dell’inizio della manifestazione, le nazionali partecipanti stanno organizzando una serie di amichevoli. Casa Milan ospita il Forum sul Calcio femminile: […] L'articolo Calcio femminile, quasi 1 milione ...

Euro - la Germania in 20 anni è il Paese che ci ha guadagnato di più : Italia e Francia più povere : Venti anni dopo la sua introduzione, per il Centro di politica per l'Europa 'Cep', la Germania è il Paese che ha chiaramente tratto più vantaggio dall' Euro, dal punto di vista economico, mentre ad ...

Accordo Francia-Germania su eurobudget : fondi Ue solo a chi fa riforme e ha conti in ordine : Trovato l'Accordo tra Francia e Germania sull'eurobudget: il documento redatto dai due Paesi sarà la base su cui discutere il nuovo strumento. I fondi europei verranno garantiti, sulla base di questa intesa, solamente ai paesi che applicheranno le riforme previste dal semestre europeo e solo nel caso in cui i loro conti siano in ordine.continua a leggere