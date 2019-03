Diretta Juventus-Atletico Madrid | partita in tv e streaming stasera su SkySport e su SkyGo

Blastingnews

(Di martedì 12 marzo 2019) Questa settimana si disputano le partite del ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Nel corso della giornata odierna, martedì 12 marzo, è atteso il match tra, in cui la “Vecchia Signora” proverà a ribaltare il pesante 2 a 0 subito al Wanda Metropolitano. L'incontro sarà visibile sia in tv che inDove vederedisponibile in televisione e inonline Il calcio di inizio traè fissato per le ore 21.00. Lo scenario di questo scontro, decisivo per il passaggio al turno successivo, sarà l’Allianz Stadium. Tutti i tifosi potranno assistere allaanche comodamente da casa propria attraverso due opzioni.La prima è ladisponibile su Sky per tutti gli abbonati a tale piattaforma. Sarà necessario sintonizzarsi sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport canale 252. ...

