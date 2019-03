Terrorismo | è morto Michele Galati | fu uno dei primi pentiti delle Brigate rosse Fece

ilfattoquotidiano

(Di sabato 9 marzo 2019) Senza la sua collaborazione probabilmente non sarebbe stata scoperta la prigione del generale americano James Lee Dozier, rapito dallea Verona nel dicembre 1981 e liberato dopo circa un mese a Padova., uno deidelrosso, èdopo una malattia nella città scaligera, dove era nato. Quasi quarant’anni fa fu uno degli esponenti di spicco della colonna veneta “Cecilia Ludmann” e venne condannato anche per gli omicidi, avvenuti nel 1980, di Sergio Gori, direttore del Petrolchimico di Porto Marghera, e del commissario della Digos di Venezia, Alfredo Albanese.Furono le dichiarazioni dia indirizzare carabinieri e polizia verso l’appartamento a Padova (di proprietà dei genitori di Emanuela Frascella, una terrorista) dove il militare statunitense era tenuto sotto una tenda da campo. In quella prima fase contribuì ...

