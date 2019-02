Corona a processo per non aver dato lʼassegno mensile al figlio

Fabrizio Corona - un nuovo processo : in ballo 100mila euro - l'ultima accusa al re dei paparazzi : Fabrizio Corona di nuovo a processo . Tra il 2014 e il 2015 l'ex re dei paparazzi non avrebbe pagato l'assegno di mantenimento a suo figlio, Carlos Maria. Le indagini a suo carico sono scattate dopo la ...

Fabrizio Corona a processo a Milano per non aver dato soldi a figlio : La Procura di Milano ha mandato a processo con citazione diretta a giudizio l'ex 're dei paparazzi' Fabrizio Corona per il presunto mancato pagamento dell'assegno mensile (circa 4.500 euro) per il figlio per un anno tra l'aprile 2014 e l'aprile del 2015. Gli uffici del Tribunale milanese hanno fissato la prima udienza per la prossima primavera.Le indagini a carico dell'ex fotografo dei vip erano nate dopo la denuncia sporta dall'ex moglie Nina ...