Sci alpino | Calendario Mondiali 2019 | programma | orari e tv Le date delle gare ad Are

Sci alpino - Mondiali 2019 oggi (16 febbraio) : programma - orari e tv. Il calendario completo e gli italiani in gara : I Mondiali di sci alpino femminili di Are 2019 sono giunti all’ultimo capitolo. oggi si assegnano le ultime medaglie, quelle dello slalom. La gara conclusiva ha un’unica grande favorita: Mikaela Shiffrin, vera fuoriclasse tra i pali stretti. La statunitense, tuttavia, non avrà vita facile, con rivali come Petra Vlhova, Wendy Holdener e le padrone di casa Anna Swenn-Larsson e Frida Hansdotter pronte a renderle la vita complicata. Per ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Marcel Hirscher ormai imprendibile : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 18 novembre con lo speciale di Levi (dopo la cancellazione del gigante di Soelden) e sarà la grande occasione per Marcel Hirscher di entrare ancor più nella leggenda, con la rincorsa alla ottava Coppa di Cristallo consecutiva per rimpolpare ulteriormente un record assolutamente scintillante. L’austriaco avrà di fronte a sé un nutrito gruppo ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Shiffrin in volo : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 27 ottobre con il gigante di Soelden e si concluderà il 17 marzo in occasione delle finali di Soldeu nel Principato di Andorra. Questa annata avrà una grande protagonista in Mikaela Shiffrin. La campionessa statunitense, infatti, è pronta per centrare la terza Coppa di Cristallo consecutiva e, nonostante abbia solamente 23 anni, ha la chiara ...

Sci alpino – Rientro caloroso per Sofia Goggia in Italia : l’accoglienza del cagnolino in aeroporto è dolcissima [VIDEO] : Quanta tenerezza all’aeroporto: il cane di Sofia Goggia accoglie calorosamente la campionessa azzurra al suo Rientro in Italia dai Mondiali di Are 2019 E’ terminata l’avventura di Sofia Goggia ai Mondiali di sci alpino di Are 2019. La campionessa azzurra è tornata oggi in Italia, con un fantastico argento al collo, molto significativo visto il suo infortunio che l’ha tenuta lontana dagli sci a lungo. La campionessa ...

Sci alpino - slalom femminile Mondiali 2019 : Shiffrin contro Vlhova - duello per l’oro : Mikaela Shiffrin contro Petra Vlhova. Nella penultima giornata dei Mondiali di sci alpino ad Are va in scena uno dei duelli più attesi di questa rassegna iridata. Una lotta spettacolare per il titolo nello slalom femminile con entrambe che si sono già messe al collo una medaglia d’oro: l’americana all’esordio nel superG, mentre la slovacca nel gigante di ieri. Un duello che si è protratto per tutta la stagione e che comunque ha ...

Sci alpino - Pagelle Gigante maschile Mondiali 2019 : Kristoffersen si “vendica” al momento giusto - Hirscher e Pinturault masticano amaro - gli italiani vanno ko : Henrik Kristoffersen vince il Gigante maschile dei Mondiali di sci alpino di Are 2019 e va ad aprire un podio che, in questo ordine, era difficile da prevedere. I tre protagonisti erano i grandi favoriti, certo, ma non era semplice pensare al ko di Marcel Hirscher. Il norvegese invece vince, l’austriaco mastica un boccone amaro, mentre Alexis Pinturault, non replica l’ottima prima manche e si deve accontentare della medaglia di ...

Sci alpino - Gigante Mondiali 2019 : Henrik Kristoffersen strappa lo scettro a Marcel Hirscher. Italia comparsa : Nella sua stagione più difficile, Henrik Kristoffersen disputa la gara perfetta ed arpiona la medaglia d’oro in Gigante ai Mondiali di sci alpino 2019 in corso di svolgimento ad Are (Svezia). Il 24enne norvegese si è tolto il lusso (e lo sfizio) di precedere l’acerrimo rivale Marcel Hirscher, dal quale era sempre stato regolarmente battuto nei grandi appuntamenti. Medaglia di bronzo per il francese Alexis Pinturault, che si trovava ...

Sci alpino - Medagliere Mondiali 2019 : la classifica aggiornata. Svizzera e Norvegia in testa - Italia terza con la Francia : I Mondiali 2019 di sci alpino si disputano ad Are (Svezia) dal 4 al 17 febbraio, si preannuncia grande spettacolo nella celeberrima località scandinava dove gli atleti si daranno battaglia per la conquista delle ambite medaglie. Verranno assegnati 11 titoli in 13 giorni di gare: 5 per sesso nelle singole specialità (discesa libera, superG, gigante, slalom, combinata) e quello della prova a squadre. L’Italia cercherà di essere assoluta ...

LIVE Sci alpino - Gigante Mondiali 2019 in DIRETTA : è Kristoffersen il gigante! Il norvegese batte Hirscher e Pinturault : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gigante maschile dei Mondiali 2019 di sci alpino, si preannuncia un grande spettacolo sulla pista di Are (Svezia) dove prosegue il weekend lungo riservato alle prove tecniche di questa rassegna iridata. Il grande favorito della gara iridata di Are è sempre lui, l’austriaco Marcel Hirscher che va a caccia della sua prima medaglia dei Mondiali, in una gara dove parte super favorito, forse più ...

Sci alpino - Slalom femminile Mondiali 2019 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orari e tv : Siamo arrivati all’ultimo appuntamento per quanto riguarda i Mondiali di sci alpino di Are 2019 al femminile. Domani, infatti, si assegnano le medaglie finali, quelle dello Slalom. La gara conclusiva ha un’unica grande favorita: Mikaela Shiffrin, dominatrice tra i pali stretti di tutte le edizioni precedenti. La statunitense, tuttavia, non avrà vita facile, con rivali come Petra Vlhova, Wendy Holdener e le padrone di casa Anna ...

Sci alpino – EYOF di Sarajevo : Manuel Ploner nominato portabandiera azzurro per la cerimonia di chiusura : Manuel Ploner scelto come portabandiera nella cerimonia di chiusura degli EYOF. Italia fuori ai quarti nel team event Italia fuori ai quarti nel team event. Non arriva la medaglia, dunque, nella gara conclusiva del programma di sci alpino agli EYOF di Sarajevo, ma di sicuro, con l’argento di Manuel Ploner nello slalom e il bronzo di Matteo Bendotti nel gigante, la Nazionale torna a casa con due grandissimi risultati. Non solo: Manuel ...

LIVE Sci alpino - Gigante Mondiali 2019 in DIRETTA : Pinturault si gioca l’oro con Hirscher : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gigante maschile dei Mondiali 2019 di sci alpino, si preannuncia un grande spettacolo sulla pista di Are (Svezia) dove prosegue il weekend lungo riservato alle prove tecniche di questa rassegna iridata. Il grande favorito della gara iridata di Are è sempre lui, l’austriaco Marcel Hirscher che va a caccia della sua prima medaglia dei Mondiali, in una gara dove parte super favorito, forse più ...

Sci alpino - Gigante Mondiali 2019 : Alexis Pinturault precede di un decimo Hirscher nella prima manche. Azzurri nelle retrovie : Alexis Pinturault è al comando del Gigante maschile dei Mondiali di sci alpino ad Are (Svezia). Il francese ha sciato bene nella parte centrale, dove ha costruito la sua leadership, chiudendo alla fine con il tempo di 1’09”97. nella seconda manche il transalpino andrà a caccia della seconda medaglia d’oro della sua rassegna iridata, dopo quella vinta in combinata. Sarà comunque una grande lotta per la vittoria, visto che al ...

Sci alpino - Gigante Mondiali 2019 : Alexis Pinturault precede di un decimo Hirscher nella prima manche. Azzurri nelle retrovie : Alexis Pinturault è al comando del Gigante maschile dei Mondiali di sci alpino ad Are. Il francese ha sciato bene nella parte centrale, dove ha costruito la sua leadership, chiudendo alla fine con il tempo di 1’09”97. nella seconda manche il transalpino andrà a caccia della seconda medaglia d’oro della sua rassegna iridata, dopo quella vinta in combinata. Sarà comunque una grande lotta per la vittoria, visto che al secondo ...