E’ nata una stella | Mancini su Zaniolo | “titolare indiscusso | è pronto per la Nazionale”

Il ministro incontra la ragazza ferita; 'Fuori pericolo - è stata fortunata' : 'Ho parlato con la ragazza ferita da un proiettile vagante alla Sanità. Sta bene, la ferita per fortuna è superficiale. È stata fortunata perché l'hanno colpita alla gamba e la pallottola poteva ...

Confinata dalla famiglia in una capanna perché ha le mestruazioni : giovane donna muore soffocata : Una donna è morta in Nepal, soffocata dopo avere acceso un fuoco per scaldarsi in un “capanno del mestruo” senza finestre: si tratta di un alloggio fuori dalla propria abitazione dove, secondo un’antica usanza, le donne vengono rinchiuse durante il ciclo mestruale. La 21enne è stata trovata morta dalla suocera che era andata a portarle cibo e controllare le sue condizioni, riporta il Kathmandu Post. La pratica del “Chhaupadi“, ...

Donna incinta allontanata con la forza dal treno : i due agenti le schiacciano il viso contro una panchina. Sospesi : Prima la allontanano, con la forza, dal treno su cui stava viaggiando. Poi tentano di immobilizzarla, sbattendole la faccia contro una panchina, sulla banchina della metro. Due agenti della polizia svedese, protagonisti dell’episodio che ha creato molto clamore nel Paese scandinavo due giorni fa, sono stati Sospesi dal servizio. La Donna, una 30enne incinta all’ottavo mese, viaggiava senza biglietto, secondo le forze ...

Un video mostra una donna nera incinta trascinata violentemente fuori dalla metro di Stoccolma dagli agenti di sicurezza : In Svezia si sta discutendo molto del video in cui una donna nera incinta viene trascinata con violenza da due responsabili della sicurezza della metro di Stoccolma per non avere con sé un biglietto regolare. Il video è stato girato

Quelli che il calcio - Giorgio Terruzzi 'rovina' il promo al Super Bowl : "Ma chi se ne frega - è una menata" : Un promo non proprio ben riuscito. A Quelli che il calcio va in scena la pubblicità che non ti aspetti, con Giorgio Terruzzi che spara a pallettoni contro il Super Bowl: “Ma chi se ne frega, sono menate. Non ci appartiene, è come Halloween, non se ne capisce il motivo”.Niente di strano, se non fosse che l’evento andrà in onda su Raidue, dopo ben nove anni di assenza dalla tv di Stato. Comprensibile quindi la volontà di 'pomparlo' a ...

Bologna - Mihajlovic : 'Il risultato non mi interessava. Inter? Sfortunata ma...' : Sinisa Mihajlovic , allenatore del Bologna , parla dopo la vittoria di San Siro sull'Inter. Queste le sue parole a Sky Sport : 'Non era semplice, ma come ho detto ai ragazzi il risultato non mi interessava. Poi è chiaro che se si vince è meglio, ma volevo vedere la prestazione. Bene nel primo tempo, dove loro hanno ...

Vauro : "Ho sbagliato a votare M5S! Sono una polpetta avvelenata" : "I magistrati accerteranno se ha commesso reati. Ma credo che la battaglia contro ciò che Salvini rappresenta non può essere vinta nelle aule di giustizia, ma si deve combattere con i mezzi della politica, della reazione sociale e, anche, mi spingo a dire, con una riscossa morale degli italiani". A dirlo è il vignettista Vauro Senesi in un'intervista all'HuffPost in cui, oltre a criticare l'operato del ministro dell'Interno, fa un vero e proprio ...

"Ho sbagliato a non capire il grillismo era una polpetta avvelenata" : L'Armata Rossa è rintanata a casa sua: "Sono uniformi sovietiche. Ti piacciono?". Le indossano – all'ingresso, lungo il corridoio, di guardia alle porte, nel soggiorno, accanto al telefono – dei manichini con i tratti di ghiaccio: "Li ho russizzati io, con un po' di lavoro". Portato da Vauro Senesi – disegnatore, vignettista, strapazzatore di icone politiche –, il socialismo reale è un abito insolente, senza ...

Uccide con una coltellata la moglie 25enne e ferisce gravemente la cognata : fermato. La coppia si stava separando : Una donna di 25 anni è stata uccisa e sua sorella è rimasta gravemente ferita questa sera in un garage di Curno (Bergamo): l'autore dell'omicidio e del tentato omicidio sarebbe...

Una capitale senza mecenati e senza grande borghesia illuminata : Roma. Si racconta che Yuzo Yagi, esportatore di prodotti tessili italiani in Giappone col vezzo di vestire interamente di bianco, chiese all’ex sindaco Ignazio Marino di poter investire sul restauro di un monumento che fosse anch’esso totalmente bianco. La scelta cadde sulla Piramide Cestia, 2.265 m

Maltempo - vie e Ponte dell'Adunata senza illuminazione : "A causa degli eventi meteorologici di questi ultimi giorni alcune vie sono rimaste senza pubblica illuminazione. Il personale comunale del Centro Servizi Manutentivi del Comune si è immediatamente ...

Modica - il post "premonitore" della sfortunata Vanessa : La giovane Vanessa Denaro, morta in un incidente a Modica, aveva condiviso su Facebook un post premonitore. Ricordato al funerale

Ex calciatore granata muore durante una partita di calcetto a Brandizzo : E’ Angelo Cappellazzo, classe 1945, di Venaria, l’uomo che ha perso la vita durante una partita di calcetto con gli amici a Brandizzo. Stando alle ultime informazioni, l’uomo sarebbe caduto a terra mentre si trovava in panchina. Stroncato da un malore fulminante, Angelo Cappellazzo, 73 anni, di Venaria Reale, ieri sera, venerdì 1 febbraio, è morto durante una partita di calcio a 5 organizzata tra amici al palazzetto dello sport in via Malonetto ...

Univax Day : una giornata per “immunizzare” gli studenti contro le fake news : Una giornata nazionale di formazione e sensibilizzazione per ‘immunizzare’ i ragazzi contro l’epidemia di fake news in tema di vaccini. E’ ‘Univax Day 2019‘, l’iniziativa promossa dalla Società italiana di immunologia, immunologia clinica e allergologia (Siica), rivolta ai ragazzi degli ultimi due anni delle scuole medie superiori. L’evento si è svolto questa mattina in contemporanea in 21 atenei italiani con ...