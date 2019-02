Allegri | ' Non è che arriva Ronaldo e trionfiamo sicuro in Champions'

Juve : Allegri - non semplice vincere : ANSA, - TORINO, 1 FEB - "Mi hanno sempre insegnato a star zitto e ascoltare. Ma giocare a calcio è la cosa più semplice, un po' più difficile coniugare il bel gioco con le vittorie". Allegri torna ...

Allegri Non vuol sentir parlare di allarmi - : Il brutto 3-0 della Juventus sul campo dell'Atalanta, con conseguente eliminazione dalla Coppa Italia, non spaventa Massimiliano Allegri, che non vuol sentir parlare di campanelli d'allarme. 'Non so ...

Juventus - Allegri : 'Serata storta - l'Atalanta ha meritato. Non sono preoccupato per la Champions' : "Nel calcio ci sono anche queste serate. Non è successo niente, già domenica a Roma contro la Lazio avevamo fatto un brutto primo tempo poi la squadra aveva reagito. Ma direi che l' Atalanta ha ...

Coppa Italia – Juventus out - Allegri difende i bianconeri : “non possiamo rimproverargli nulla! Vincere sempre? Da matti pensarlo” : Massimiliano Allegri ‘difende’ i giocatori della Juventus dopo l’eliminazione di oggi dalla Coppa Italia a causa del 3-0 contro l’Atalanta Le sfide di oggi dei quarti di finale di Coppa Italia hanno regalato sorprese incredibili: dopo il pesantissimo ko della Roma per 7-1 contro la Fiorentina, l’Atalanta ha clamorosamente eliminato la Juventus dalla competizione. Un secco 3-0, grazie alla rete di Castagne e ...

Juventus - Allegri : 'Megafavoriti in Champions? Non è scritto' : 'Sento sempre parlare di Atletico Madrid. E' una partita di calcio, non c'è scritto da nessuna parte che la Juve è la favorita, si parla come se dovessimo solo aspettare il 1° giugno per vincere la ...

Juve - Allegri : "A Bergamo si fa fatica. E in Europa non siamo favoriti" : Domani alle 20.45 la Juventus sarà di scena a Bergamo per i quarti di finale di Coppa Italia contro l'Atalanta di Gasperini. I bianconeri non potranno contare su Bonucci, infortunatosi alla caviglia: "...

Allegri : 'Caceres non è ripiego. Benatia ha chiesto di partire' : Roma, 26 gen., askanews, - Porte girevoli alla Juventus. Per un Benatia che va via, un Caceres che arriva. 'È un giocatore che ho fortemente voluto - dice Allegri - Benatia ha chiesto di andare via, ...

Juventus - oltre a Khedira altri due guai per Allegri : si ferma Cancelo e Pjanic non riparte : TORINO - La nevicata fitta fitta sulla Continassa non ha portato notizie da festeggiare. Anzi, non poteva iniziare peggio la marcia d'avvicinamento alla sfida di domenica sera contro la Lazio . La ...

Beccantini : Doveva finire 7-1 per la Juve ma non era il calcio di Allegri - Calcio : E' piaciuta a metà la Juventus ieri sera a Roberto Beccantini. La storica firma de La Stampa e della Gazzetta dello sport ha commentato il successo sul Chievo sulla sua pagina Facebook scrivendo: 'Mi dicono che Emre Can abbia mirato e tirato dopo ventinove passaggi consecutivi: l'ultimo, strepitoso, di Dybala , ...

CR7 sbaglia il rigore - ma Allegri Non fa drammi e svela un retroscena : La solita Juve schiacciasassi e un inedito Cristiano Ronaldo poco brillante che sbaglia il calcio di rigore e viene eletto "peggiore in campo", da Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport ,. Si archivia velocemente il 3-0 sul Chievo Verona, fanalino di coda, e si parla soprattutto del tiro degli undici metri parato dall'eterno Sorrentino. Un errore condizionato forse dalle solite ...