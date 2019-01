Kouame | Romero | Zennaro | decolla l' alleanza mercato tra Genoa e Juventus

Romero non dà spazio - Pandev ispira Kouame è solo velocità - Bessa spreca : 5 RADU Contabilità in rosso. Tre volte gli tirano in porta: due gol e un palo. 5.5 BIRAGHI Sfiora il gol prima di ritirarsi nei suoi appartamenti., Dal 31' st PEREIRA sv,. 6 Romero Concede spazio a ...

Romero - Kouame e Krunic : Perinetti fa il punto sul calciomercato del Genoa : Il calciomercato del Genoa sta entrando nel vivo con diverse trattative sia in entrata che in uscita che stanno animando questi giorni Il direttore generale del Genoa, Giorgio Perinetti, ha fatto il punto sul calciomercato del club ligure in vista dei prossimi caldissimi giorni di trattative. Se in entrata continua ad essere d’attualità il nome di Rade Krunic, è in uscita che il Grifone potrebbe muoversi maggiormente, anche se i ...

Calciomercato Genoa - Perinetti allo scoperto su Piatek - Kouame e Romero : Calciomercato Genoa – “Guardo Kouame e Piatek e sono contento di averli entrambi. Kouame tra Everton e Napoli? Innanzitutto nessuno lascia Genova a gennaio. Poi, magari, c’è qualcuno che vuole bruciare la concorrenza per il futuro”. Sono le importanti dichiarazioni del direttore generale del Genoa, Giorgio Perinetti, a radio CRC: “Col Napoli c’è stato un colloquio tra i due presidenti e ora gli operativi ...

Krunic vuole il Grifo. Il Napoli accelera per Kouamé - la Juve su Romero : Genova - Un weekend di riflessione, in attesa che da lunedì il calciomercato rossoblù abbia un'accelerata, in coincidenza con il ritorno in Italia del presidente Preziosi, reduce dalla vacanza a Dubai ...