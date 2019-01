ilfogliettone

: Maserati presenta l'edizione limitata Levante Vulcano - - ilfogliettone : Maserati presenta l'edizione limitata Levante Vulcano - - maxmc65 : RT @NewspressItalia: Maserati : MASERATI PRESENTA L'EDIZIONE LIMITATA LEVANTE VULCANO -

(Di martedì 22 gennaio 2019)hato un'edizionedel suo suv, la "", prodotta in soli 150 esemplari destinati ai mercati europei ed asiatici.è disponibile in entrambe le motorizzazioni benzina twin-turbo V6 da 350 CV e 430 CV, progettate daPowertrain e prodotte nello stabilimento Ferrari a Maranello.L'esclusiva tonalità opaca degli esterni "Grigio Lava" - spiega la Casa del tridente -, conferisce alle linee sportive del suv una maggiore enfasi. Completano il look degli esterni i dettagli del Nerissimo pack, i vetri laminati e oscurati, i cerchi Helios da 21 pollici anch`essi con finitura opaca, e le pinze dei freni in colore rosso.L'impianto frenante Dual Cast Brembo a 6 pistoncini garantisce eccellenti performance in fase di frenata. All'interno troviamo i sedili sportivi in pelle pieno fiore regolabili elettricamente con memorie, riscaldati ...