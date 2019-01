Inter-Napoli è stata partita spartiacque per il calcio italiano

ilnapolista

(Di sabato 19 gennaio 2019) La giusta posizione di De Laurentiis Abbiamo un grande Presidente. Forse l’unico in serie A che crede nella battaglia contro il razzismo. Non è poco. Le sue parole dopo la scandalosa decisione dei giudici sportivi dell’Appello di confermare anche la seconda giornata di squalifica per Kalidou Koulibaly, esprimono il giusto sentimento di indignazione e di collera per questa ingiustizia.Credere che sia la solita “sceneggiata” napoletana sarebbe un errore madornale. Non cogliere, vedendo quello che sta accadendo oggi nelle curve, che si tratta di un fenomeno non isolato alla dimensione dello stadio della domenica – un moderno Colosseo dove scaricare le tensioni e lo stress della vita moderna – è un errore. Quello che sta accadendo “fuori” comunica con quello che sta accadendo “dentro” gli stadi.Sbaglia il ministro dell’no Matteo Salvini a ridurre a un fenomeno quasi ...