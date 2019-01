Sanremo | gli ascolti delle 24 canzoni in gara | quest' anno ci si annoierà di meno

Gli ospiti dei duetti del Festival di Sanremo 2019 - da Ermal Meta a Fabrizio Moro - Rocco Hunt e Fiorello chi vedremo l’8 febbraio : Si sono tenuti oggi a Milano gli ascolti delle canzoni del Festival di Sanremo 2019 e, contestualmente, sono stati annunciati gli ospiti dei primi 12 duetti che prenderanno vita nella quarta serata di venerdì 8 febbraio. Tra gli artisti sul palco dell'Ariston in duetto con i Campioni ci saranno i vincitori in carica: Ermal Meta e Fabrizio Moro. Il primo duetterà con Simone Cristicchi, ricambiando il favore dello scorso anno, il secondo ...

Festival di Sanremo 2019 - le 24 canzoni in gara in anteprima. Claudio Baglioni : “Ci sono dei testi poco sanremesi” : Milano, sede Rai di Corso Sempione. È il 18 gennaio e mancano (manco a farlo apposta) 18 giorni all’inizio del Festival di Sanremo, il secondo targato Baglioni.“Un’élite” composta da un centinaio di giornalisti ha il privilegio di ascoltare in anteprima i ventiquattro brani in gara. Baglioni precisa: “Anche io finalmente potrò farmi un’idea dei brani che abbiamo scelto”. Perché, non li ha già ascoltati? Forse no, dato che ...

Sanremo 2019 - Saverio Raimondo escluso dal Dopo Festival : “Rai1 l’ha deciso dopo il caso politico montato sulle parole di Baglioni” : Il comico Saverio Raimondo è stato escluso dal dopo Festival di Sanremo 2019. Ad annunciarlo è lui stesso in un lungo post su Facebook, in cui spiega che Rai1 avrebbe preso questa decisione dopo le polemiche suscitate dalle dichiarazioni di Claudio Baglioni sulla politica intrapresa dal governo Conte sul fronte migranti. “Rispetto ai retroscena, posso dirvi che in effetti esiste da settimane una camera a Sanremo prenotata da Rai a mio ...

Sanremo 2019 - Saverio Raimondo : "Rai1 mi ha escluso dal DopoFestival dopo il caso politico montato per le parole di Baglioni" : Saverio Raimondo su Facebook poco fa ha confermato il retroscena di cui ieri avevamo dato conto su TvBlog, annunciando che la sua prevista partecipazione al dopo Festival di Sanremo 2019 è ufficialmente saltata. Un vera e propria esclusione decisa dopo le polemiche nate dalle dichiarazioni di Claudio Baglioni sulla politica del governo Conte sul fronte migranti. Ecco quanto dichiarato dal comicoRispetto ai retroscena, posso dirvi che in ...

Compensi Festival di Sanremo - Fiorello a difesa di Baglioni : "Ci si indigni per chi ruba…" : Rosario Fiorello esce allo scoperto. E, senza fronzoli e senza peli sulla lingua, prende le difese di Claudio Baglioni, Claudio Bisio e Virginia Raffaele, nel mirino per i loro maxi Compensi come conduttori della sessantanovesima edizione del Festival di Sanremo."Perché i giornali e la gente si indignano con i conduttori del Festival di Sanremo Claudio Baglioni, Claudio Bisio e Virginia Raffaele per i Compensi? E perché non ci si indigna allo ...

Sanremo - Fiorello difende Baglioni : «Porta soldi alla Rai - giusto che sia ben pagato» : Fiorello difende Baglioni . Insomma anche Fiorello , amatissimo showman, prende posizione al fianco di Claudio Baglioni , direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo , nel caso mediatico ...

Giorgia Todrani cantante : marito - figli e vita privata. Chi è a Sanremo 2019 : Giorgia Todrani cantante: marito, figli e vita privata. Chi è a Sanremo 2019 Giorgia Todrani è nata il 26 Aprile 1971 a Roma. Il papà Giulio Todrani era il cantante della band “Io vorrei la pelle nera“, in cui la stessa Giorgia si esibirà. Fin da piccola nasce in lei quindi la passione per la musica e a soli 16 anni inizia a studiare con Luigi Rumbo e frequenta contemporaneamente il liceo linguistico. Giorgia Todrani: gli ...

Fiorello sta con Baglioni : "I compensi di Sanremo? Ci si indigni per chi ruba. In Italia chi ce la fa è uno str..." : "Perché i giornali e la gente si indignano con i conduttori del Festival di Sanremo Claudio Baglioni, Claudio Bisio e Virginia Raffaele per i compensi? E perché non ci si indigna allo stesso modo verso i delinquenti che rapinano, per quelli che non pagano le tasse (e quindi rubano soldi ai contribuenti) o per i politici che mangiano con le mazzette sulle opere pubbliche?": se lo chiede Fiorello, sfogliando i giornali, in una storia ...

Sanremo 2019 - cachet di Claudio Baglioni invariato rispetto al 2018 : lo rivela la Rai : Festival di Sanremo 2019, cachet di Claudio Baglioni invariato rispetto al 2018 : lo rivela la Rai Dopo le indiscrezioni sui cachet dei conduttori di Sanremo 2019 circolate dopo la pubblicazione delle ...

Sanremo 2019 - la Rai svela il vero compenso di Claudio Baglioni : Il Festival di Sanremo sta per tornare. Il conto alla rovescia è iniziato: il 5 febbraio 2019 si alzerà il sipario del Teatro Ariston, dove andrà in scena la 69esima edizione della kermesse musicale che per il secondo anno di fila vede la direzione artistica di Claudio Baglioni, che sarà affiancato da Virginia Raffaele e Claudio Bisio. I due comici, per la prima volta insieme su un palco e in tv, promettono gag inedite e tanto divertimento, ...

Sanremo 2019 : la Rai svela il compenso di Baglioni. Ma noi abbiamo una domanda : Claudio Baglioni Claudio Baglioni non riceverà alcun aumento di cachet per il Festival di Sanremo 2019. Lo ha precisato la Rai a seguito delle indiscrezioni di stampa secondo cui il conduttore e direttore artistico della kermesse avrebbe ottenuto un incremento di stipendio per l’evento in scena dal 5 al 9 febbraio prossimi. Il compenso del cantautore, fanno sapere da Viale Mazzini, rimarrà invariato ed ammonterà a 585mila euro. “In ...

Sanremo 2019 : in arrivo una sforbiciata sui compensi? Ecco quanto guadagnano Baglioni - Raffaele e Bisio : Baglioni, Raffaele e Bisio La sessantanovesima edizione del Festival di Sanremo è ormai alle porte e, come ogni anno, non mancano le polemiche legate ai compensi dei conduttori. Le news dell’ultima ora dicono che la Rai starebbe pensando di abbassare considerevolmente i cachet dei conduttori Claudio Bisio e Virginia Raffaele. La modifica non riguarderebbe, al contrario, il direttore artistico Claudio Baglioni. A riportarlo il Corriere ...

A Baglioni 585.000 euro I cachet di Sanremo scatenano già polemiche : Accusare Baglioni di prendere troppi soldi per presentare il Festival di Sanremo è come insultare Ronaldo perché è pagato troppo per fare gol. Si può pensare tutto quello che si vuole dell'autore di ...

A Sanremo regna l’armonia : Baglioni racconta il suo Festival tra Yin e Yang verso la copertina di Sorrisi e Canzoni : La parola d'ordine del Baglioni bis a Sanremo sarà "armonia". Lo racconta il direttore artistico della nuova edizione della kermesse canora, intervistato da Sorrisi e Canzoni TV, con il quale ha realizzato lo scatto per la celebre copertina del settimanale. La foto di gruppo dei Campioni del Festival di Sanremo viene pubblicata in anteprima esclusiva di anno in anno su Sorrisi e Canzoni TV pochi giorni prima dell'avvio della kermesse, in un ...