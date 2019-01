Calciomercato Milan | affare Piatek | Bertolacci-Borini al Genoa

Calciomercato Milan - contatti per Piatek del Genoa per l'eventuale dopo Higuain : La storia tra il Milan e Gonzalo Higuain potrebbe finire presto. La decisione dell'attaccante argentino sembra ormai presa, dopo appena sei mesi la sua avventura in rossonero pare essere arrivata ai ...

Calciomercato – Il Milan fa sul serio per Piatek - primi contatti con il Genoa : le ultime : I rossoneri hanno sondato la disponibilità di Preziosi a cedere l’attaccante polacco, cautelandosi così in caso di addio di Higuain Il Milan fa sul serio per Piatek, il club rossonero infatti ha allacciato i primi contatti con il Genoa per l’attaccante polacco, dando dunque il via ad una vera e propria trattativa. Spada/LaPresse Leonardo e i suoi collaboratori stanno in questo momento valutando il tipo di offerta da presentare ...

Calciomercato Milan - via Higuain : ecco attaccante e centrocampista - l’11 per tentare l’assalto alla Champions [FOTO] : 1/14 LaPresse ...

Calciomercato Milan/ Ultime notizie : Piatek o Morata - i rossoneri stringono per l'attaccante : Calciomercato Milan, Ultime notizie: le voci, le trattative e le indiscrezioni sul lavoro della società rossonera nel corso della sessione invernale.

Calciomercato Milan : Sarri vuole Higuain - due alternative per sostituirlo (RUMORS) : Il futuro di Gonzalo Higuain continua a tenere in apprensione il Milan. Dopo alcuni mesi dall'approdo in rossonero, il centravanti argentino starebbe spingendo per trasferirsi a Londra, alla corte di Maurizio Sarri, tecnico che lo ha allenato ai tempi del Napoli. Maurizio Sarri, secondo quanto riportato dalla 'Gazzetta dello Sport', starebbe pressando la dirigenza del Chelsea a proporre una maxi offerta, che avrebbe già trovato l'apertura della ...

Calciomercato Milan - il club rossonero accelera per Piatek [CIFRE e DETTAGLI] : Calciomercato Milan – Manovre caldissime per quanto riguarda gli attaccanti, in particolar modo a tenere banco è il futuro di Gonzalo Higuain. Non ci sono ormai dubbi, il Pipita si sente lontano dal progetto Milan e ha chiesto la cessione al club rossonero, inutile trattenere per Gattuso un calciatore controvoglia e soprattutto uno come Higuain. Per questo il Milan ha aperto alla cessione dell’argentino al Chelsea ma bisogna ...

Calciomercato - Higuain ha chiesto al Milan di andare al Chelsea : Leonardo ha pronte le alternative : Milan, Gonzalo Higuain avrebbe chiesto al club di essere ceduto al Chelsea per ricongiungersi con il suo mentore Maurizio Sarri Boom Milan, Gonzalo Higuain avrebbe comunicato al club rossonero la volontà di sposare il progetto Sarri al Chelsea. Una decisione che potrebbe scombussolare i piani del club Milanista che adesso valuta il da farsi. Trattenere un calciatore contro voglia sarebbe forse poco produttivo per il Milan, si sta dunque ...

Il Calciomercato oggi – Le bombe su Milan - Napoli ed il futuro di Giuseppe Rossi : Il calciomercato oggi – Manovre importanti in casa Milan ed in particolar modo per quanto riguarda l’attacco. Tutto è legato all’addio di Gonzalo Higuain, ormai certo considerando anche le parole di ieri di Gennaro Gattuso. Il futuro del Pipita è al Chelsea, serve anche l’ok della Juventus per portate a termine l’operazione. I bianconeri hanno chiuso le porte al prestito secco, si sta lavorando ad un prestito con obbligo di riscatto ...

Calciomercato Milan - Carrasco rimane un’idea. La moglie conferma : Calciomercato Milan, lady Carrasco apre al mercato- Tempo di grandi manovre in casa Milan per rinforzare la squadra. In vista della seconda parte della stagione, decisiva per centrare gli obiettivi prefissati in estate, Leonardo e Maldini dovranno lavorare sul mercato, per consegnare a Gattuso una squadra più competitiva di quella attuale. Mentre tiene ancora banco […] L'articolo Calciomercato Milan, Carrasco rimane un’idea. La ...

Calciomercato Milan - può arrivare subito Piatek! [DETTAGLI] : Calciomercato Milan – Manovre importanti in casa Milan ed in particolar modo per quanto riguarda l’attacco. Tutto è legato all’addio di Gonzalo Higuain, ormai certo considerando anche le parole di ieri di Gennaro Gattuso. Il futuro del Pipita è al Chelsea, serve anche l’ok della Juventus per portate a termine l’operazione. I bianconeri hanno chiuso le porte al prestito secco, si sta lavorando ad un prestito ...

Calciomercato Milan - Higuain e il Chelsea : ecco come stanno le cose : Da Milano, anzi Genova, a Gedda. Forse senza ritorno. La storia, non esattamente un idillio d'amore, tra Gonzalo Higuain e il Diavolo potrebbe tramontare proprio al termine di una calda serata saudita ...

Milan - subito Fabio Quagliarella : Calciomercato - la bomba di Luciano Moggi : Sarebbe sbagliato aspettarsi grossi arrivi in questo calciomercato, neppure i "soliti" inutili stranieri di seconda fascia. Ci sarà qualche prestito, ma si cercherà soprattutto di mettere le basi per gli affari estivi, magari i "parametro zero". Stanno intanto rientrando gli quelli che non hanno avu

Calciomercato Milan - Gattuso : 'Higuain? Quando uno fa delle scelte - difficile convincerlo' : Il Milan ne fa due alla Samp e vola ai quarti di finale: "I ragazzi sono stati bravi, ci sono partite in cui si fa fatica ma Cutrone e Conti ci hanno dato qualità". Decisivo Patrick, doppietta nei ...