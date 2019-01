In Homeland 5 Carrie riparte da due lutti sconvolgenti e un salto temporale | la stagione

optimaitalia

(Di domenica 13 gennaio 2019)Il pubblico del canale 30 di Mediaset sarà chiamato ad un balzo in avanti di due anni e mezzo per poter seguire5 già dopo il finale della quartaquesta sera. L'appuntamento è fissato per le 21.00 di oggi, 13 gennaio, con "Il funerale", il 12esimo e ultimo episodio della quartadella serie la cui unica protagonista è rimasta Claire Danes nei panni della folle e forte.Questo ciclo di episodi si è aperto con la morte di Brody, da rivale diventato poi il suo compagno, e si chiuderà con un altro grande lutto per lei ovvero con la morte del padre. La trama dell'episodio recita "e Saul ritornano negli Stati Uniti per indagare su quanto lei ha visto in Islamabad" ma le cose cambieranno presto e precipiteranno costringendola nuovamente a rimanere sola.Dodici episodi che porteranno il pubblico a Berlino doveMathison adesso vive una nuova ...