C' è posta per te | anticipazioni prima puntata | Mi fai schifo | rissa da Maria

Love is in the Bin - l'opera di Banksy che si è autodistrutta sarà esposta in un museo tedesco : Sono trascorsi circa tre mesi da quell’epica asta di Sotheby’s in cui La Ragazza con il Palloncino di Banksy ha deciso di auto triturarsi subito dopo essere stata battuta per circa un milione di sterline, attirando su di sé l’attenzione internazionale e arrivando quasi a duplicare il proprio valore nell’arco di quei pochi, distruttivi secondi. E così oggi quell’opera, ribattezzata nel frattempo Love ...

C'è posta per te - da sabato in tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset Play : Stanno per essere riaperte le buste di "C'è posta per te", lo storico format condotto da Maria de Filippi che tornerà in tv nella prima serata di sabato 12 gennaio. Trasmesso in prima serata tv da Canale 5, e in streaming online da Mediaset Play, a partire dalle ore 21:25, il programma proporrà anche in questa edizione tante storie di persone e di famiglie che vogliono riallacciare i rapporti con amori, amicizie e affetti del passato. ...

Il M5s ha presentato una proposta di legge per la legalizzazione della cannabis : Il senatore del Movimento 5 stelle Matteo Mantero, vicino all'ala "ortodossa" di Roberto Fico, ha presentato una proposta di legge per la legalizzazione della cannabis e ha annunciato che, data la contrarietà dell'alleato di governo leghista, cercherà voti in Parlamento perché venga approvato. Cosa prevede il testo "Partendo, come base, dal lavoro fatto nella scorsa legislatura ...

Moby - ecco lo sharing elettrico pensato per chi si sposta in sedia a rotelle : Moby, il servizio di sharing pensato per le sedie a rotelle (Immagini: Italdesign)Moby, il servizio di sharing pensato per le sedie a rotelle (Immagini: Italdesign)Moby, il servizio di sharing pensato per le sedie a rotelle (Immagini: Italdesign)Moby, il servizio di sharing pensato per le sedie a rotelle (Immagini: Italdesign)Moby, il servizio di sharing pensato per le sedie a rotelle (Immagini: Italdesign)Moby, il servizio di sharing pensato ...

"Cosa serve per la perquisizione?". La risposta a L'Eredità scatena le risate : La domanda era questa: 'È richiesto per la perquisizione'. La risposta ha però sorpreso tutti in studio e lasciato anche di stucco i telespettatori a casa. E lo si può capire. Durante la puntata de L'...

Inter - nessun ricorso per il Meazza chiuso. La proposta : "Fate entrare i bambini" : L'Inter è stata punita severamente dal giudice sportivo in merito ai "buu" razzisti riservati a Kalidou Koulibaly durante il match contro il Napoli di Ancelotti. La squadra di Spalletti dovrà giocare le prossime due partite Interne contro Benevento, in Coppa Italia, e Sassuolo in campionato a porte chiuse. Il club di Corso Vittorio Emanuele ha subito preso una posizione, il giorno successivo al match vinto contro i partenopei, condannando ogni ...

“Facciamo un casellario giudiziario dei parlamentari per i cittadini” : la proposta di Beppe Grillo : Beppe Grillo lancia la proposta sul suo blog: "Perché non realizzare lo stesso strumento (ufficiale) collegato direttamente con la procura delle Repubblica Italiana, per i nostri eletti in parlamento? I cittadini sicuramente ringrazierebbero". Uno strumento simile esiste anche in Francia, realizzato da alcuni giornalisti.Continua a leggere

Supercoppa Juve-Milan - la senatrice Pucciarelli : “ho chiesto di spostare la finale in un’altra località” : “Questa mattina ho inviato una lettera al Presidente della Lega Serie A Gaetano Miccichè per chiedere, nell’ambito delle sue competenze e attraverso le procedure più idonee, di spostare la finale di Supercoppa italiana in un’altra località ed in condizioni compatibili con i valori del calcio e dello sport in generale”. Sono le importanti dichiarazioni della senatrice della Lega e presidente della Commissione ...