Mercato | il Psg piomba in Italia | vuole Allan e corteggia Nainggolan

CalcioMercato Inter/ Ultime notizie : anche Nainggolan nella lista dei papabili del Psg : Calciomercato Inter, Ultime notizie: i nerazzurri potrebbero buttarsi subito su Andersen della Sampdoria, in porta si valuta Jean del San Paolo.

CalcioMercato Napoli/ Ultime notizie - Psg prepara 90 milioni per Allan : ingaggio da star per il centrale : Calciomercato Napoli, Ultime notizie: il Psg è pronto a piombare su Allan. Pronta sul piatto un'offerta da 90 milioni di euro.

CalcioMercato Celtic - arriva Timothy Weah in prestito dal Psg : è il figlio di George : Voleva giocare ed è stato accontentato. Il figlio di George Weah andrà in prestito al Celtic, campione di Scozia in carica e ai sedicesimi di Europa League. L'intesa è stata trovata, ormai mancano ...

CALCIOMercato CELTIC : c’è Weah in prestito dal Psg : CALCIOMERCATO CELTIC Weah / Dopo aver ufficializzato l’arrivo del centrocampista scozzese Oliver Burke dal West Brom, il CELTIC avrà in prestito Timothy Weah dal Psg fino al termine della stagione.I campioni di Scozia potranno contare sul giovane attaccante classe 2000 in vista del rush finale con i Rangers e per la sfida contro il Valencia ai sedicesimi di Europa League. L’intesa tra CELTIC e Psg è stata trovata e secondo Sky ...

Tra Juve e PSG è sfida di Mercato per De Ligt (RUMORS) : La Juventus è una società che per tradizione programma anzitempo il cambio generazionale. In quest'ottica sta lavorando per rinverdire il pacchetto arretrato i cui componenti sono ormai in età avanzata, infatti Andrea Barzagli ha 38 anni, Giorgio Chiellini ne ha 34 e Bonucci ha superato da poco i 30. Inoltre Medhi Benatia sembra prossimo all'addio. Il nome in cima alla lista di Matthijs de Ligt sul quale però c'è il forte interesse del Paris ...

CalcioMercato Juventus : per De Ligt si inserisce il PSG : Calciomercato Juventus, AUMENTANO I CLUB PER DE Ligt- C’è chi dice che la Juventus sia in pole position per il giocatore, chi afferma che sia invece il Barcellona il club in vantaggio per l’olandese. Ora, nella corsa a De Ligt, sembra essersi inserito con forza anche il PSG. I francesi si gettano sul giovane dell’Ajax, […] L'articolo Calciomercato Juventus: per De Ligt si inserisce il PSG proviene da Serie A News Calcio - ...

CalcioMercato Juventus - offerta del PSG per Mandzukic ma lui potrebbe rinnovare (RUMORS) : Sono ore molto calde per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus, che sta cercando un centrocampista di qualità in questa sessione invernale. Ma in particolare, Andrea Agnelli e Fabio Paratici stanno lavorando già per la prossima stagione: i due sono infatti molto attivi per l'acquisto di Aaron Ramsey, forte centrocampista gallese che milita nelle fila dell'Arsenal. Ramsey ha trent'anni ed è un calciatore che piace moltissimo al tecnico ...

CalcioMercato Juventus - De Ligt obiettivo del PSG : bianconeri tranquilli : ... LIVE E ON DEMAND Il pressing della 'Vecchia Signora' è noto, così come quello del PSG che sarebbe pronto a compiere una follia dal punto di vista economico: secondo il 'Corriere dello Sport', i ...

CalcioMercato - PSG ad Amsterdam per De Jong e De Ligt : Calciomercato PSG – Come riporta l’agenzia ANSA potrebbe essere vicina la fine della telenovela di Calciomercato che si è instaurata intorno ai due gioielli dell’Ajax Frenkie De Jong e Matthis De Ligt. I calciatori sono inseguiti da mezza Europa, Juventus in testa compresa, e grazie ai quali il club di Amsterdam conta d’incassare sui 150 […] L'articolo Calciomercato, PSG ad Amsterdam per De Jong e De Ligt proviene ...

CalcioMercato - Rabiot lascia il Psg : il centrocampista in dubbio sulla prossima destinazione : Il centrocampista Rabiot ha la valigia in mano, il calciatore è indeciso per il futuro, due le possibilità, il Barcellona oppure la Premier League. Il manager del calciatore sta valutando tutte le proposte, non vuole sbagliare la prossima destinazione dopo l’avventura altalenante con la maglia del Psg. La mamma-agente svela: “chiunque voglia Adrien, sa chi deve contattare”. La certezza è che Rabiot rappresenta sicuramente ...

CalcioMercato Napoli/ Ultime notizie : il Psg non rinuncia ad Allan - ma per gli azzurri è incedibile : Calciomercato Napoli, Ultime notizie 2 gennaio. Il Psg punta Allan e i francesi sono pronti a fare offerte importanti ma per i campani non è cedibile.

CalcioMercato Juventus : Ramsey vuole i bianconeri - ma il PSG… : Calciomercato Juventus, TUTTO SU Ramsey- Se proprio vogliamo trovare un reparto nella Juventus che sta, forse, rendendo sotto le aspettative è il centrocampo. Un’osservazione minuziosa, come a voler trovare a tutti i costi un difetto nell’armata bianconera che può essere aggiustato nei prossimi mesi. I numeri però parlano: la Juventus dai centrocampisti non ha ottenuto […] L'articolo Calciomercato Juventus: Ramsey vuole i bianconeri, ma il ...

CalcioMercato Barcellona - risposta al Psg : 'Rabiot interessa - ma nessun accordo con giocatore. Contatti solo col club' : In questi anni infatti è diventato uno dei talenti più ricercati dai top club di tutto il mondo. Classe 1995, una carta d'identità che dice 23 e un 2019 che si prospetta tutto una sorpresa. Già, ...

CalcioMercato Napoli - blitz del PSG per quattro azzurri : Nel colloquio tra il Ds del PSG Henrique e quello azzurro Giuntoli - spiega 'Rai Sport' - la società francese ha chiesto informazioni anche su Koulibaly , Insigne , Ghoulam e Zielinski . ...