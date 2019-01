Il nome in codice è 992 Ma per tutti è la mitica 911

"Anaconda" potrebbe essere il nome in codice del kit di sviluppo della prossima Xbox : Microsoft è attualmente impegnata nella produzione della sua console next-gen che è stata già denominata con il nome in codice Xbox Scarlett e, a quanto pare, il lavoro sulla nuova console sembra essere più avanti di quello che potremmo aspettarci.Infatti, come riporta Gamepur, il nome in codice del kit di sviluppo sarebbe stato già individuato e sembra suggerire la possibilità che i kit siano stati spediti al team che lavorerà sulla ...

Il successore dello Snapdragon 845 non si chiamerà 8150 : si trattava solo di un nome in codice? : Snapdragon 8150 probabilmente è solo un nome in codice interno a Qualcomm. Il nome ufficiale del nuovo chipset dedicato agli smartphone potrebbe quindi seguire la numerazione attuale oppure potrebbe iniziare una nuova numerazione totalmente inedita. L'articolo Il successore dello Snapdragon 845 non si chiamerà 8150: si trattava solo di un nome in codice? proviene da TuttoAndroid.