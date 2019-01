Il 2018 di Salvini sui social dopo il contratto di governo | dalla guerra alle Ong al

Il 2018 è l'anno del ponte Morandi - di Salvini e del reddito di cittadinanza : Il crollo del ponte Morandi è l' evento dell'anno secondo i lettori di Tgcom24. Le 43 morti del viadotto sono la notizia simbolo del 2018 in base ai risultati del sondaggio condotto dal nostro sito. ...

Salvini - il bilancio del 2018 : «Sui migranti abbiamo riconquistato i nostri confini» : «Più sicurezza, più lavoro, più attenzione agli ultimi, diritto alla salute, allo studio e ad uno sport sano e civile, un'Europa diversa più attenta ai cittadini e non più schiava della finanza e ...

Il 2018 di Salvini sui social prima del contratto di governo : dai ‘bacioni ai rosiconi’ ai moniti al M5s. Il blob : “Un bacione”, “Video choc!”, “Cotoletta e cachi per i bimbi”, “prima gli italiani”, “Vi voglio bene amici”, “È finita la pacchia”. Immergersi in quella congerie debordante e straniante che è la pagina Facebook di Matteo Salvini è come tuffarsi in una padella sfrigolante di sugna e di benzina: si inizia con un post mellifluo quasi da Sandro Bondi , si continua con una foto di cibarie assortite, si prosegue con un filmato truce contro ...

Pagelle 2018 : trionfano Salvini e Sala : ... alle problematiche operazioni per la formazione di un governo, fino all'alleanza di giugno con la Lega, è stato indubbiamente il pivot intorno al quale ha ruotato la politica italiana. Ma la sua ...

Da Salvini ad Ancelotti - il 2018 di Napoli nelle foto di KontroLab : L’agenzia fotografica KontroLab augura a tutti i Napolisti buon 2019 e lo fa con le foto più belle e significative del 2018 a Napoli; da Salvini a Di Maio, a Luigi de Magistris, Roberto Fico, Carlo Ancelotti. Tanto per fare qualche nome. 001 002 MLP16214 copia.jpg MLP16740 copia.jpg 005 006 RB071315.jpg ...

2018 - un anno di gossip : i matrimoni vip e la fine degli amori di Isoardi-Salvini e Belen-Iannone : Come ogni anno, anche il 2018 è stato caratterizzato da nuove storie d'amore, da addii, nozze da favola, love story lampo e clamorosi colpi di scena. Il gossip negli ultimi dodici mesi è stato certamente segnato dal matrimonio reale del Principe Harry e Meghan Markle ma anche dalle nozze social di Fedez e Chiara Ferragni. Ma anche dalla fine delle storie d'amore di Belen Rodriguez e Andrea Iannone, di Matteo Salvini ed Elisa Isoardi, con ...

Sondaggi politici - è Matteo Salvini il protagonista del 2018 : Matteo Salvini è stato il protagonista del 2018, secondo il Sondaggio realizzato da Demos per la Repubblica. Nettamente primo nella classifica dei migliori, ma in alto (secondo) anche in quella dei peggiori. Per il 2019, il 23% degli italiani si attende un anno peggiore, caratterizzato da "prudenza" e "incertezza".Continua a leggere

Salvini e Di Maio promossi - Renzi bocciato : le pagelle di un 2018 «travolgente» per la politica italiana : Dopo la vittoria di Cinque Stelle e Lega il quadro del Palazzo è cambiato e la Seconda Repubblica è distrutta. Vediamo come sono andati i nuovi e i «vecchi» protagonisti

Morto Matteo Salvini in un incidente? Bufala di fine 2018 senza arte né parte : Il 2018 si conclude con una Bufala che vorrebbe Morto Matteo Salvini in un incidente stradale, nelle scorse ore. Una fake news con i fiocchi, visto che sfrutta la popolarità della sua vittima per diventare virale ma con elementi e dettagli davvero surreali che pure hanno ingannato numerosi italiani. Come in ogni Bufala che si rispetti, anche quella legata a Matteo Salvini andrà smontata in ogni sua parte per chiarire ai nostri lettori la ...

Dai social alle divise : il 2018 è stato l’anno della sfida mediatica tra Di Maio e Salvini : Nell’eterna competizione mediatica tra i due vicepremier si fa a gara a chi ottiene più visibilità sui social network, ma non solo. A quanto pare, la rivalità per ottenere il numero più alto di “mi piace” si gioca anche sull’uniforme che viene indossata a seconda delle circostanze: ora anche Luigi Di Maio appare in pubblico in abiti non civili. Il 2018 termina con questa “moda” che vede protagonisti i due leader di partito e di governo. Una ...