Serie B | lo Spezia chiude l' anno con un punto | 1-1 con il Lecce

Video/ Crotone-Spezia - 0-3 - : highlights e gol della partita - Serie B - 18giornata - : Video Crotone-Spezia , 0-3, : highlights e gol della partita valevole per la 18giornata di Serie B. Notte fonda per la squadra di Oddo.

DIRETTA CROTONE-SPEZIA/ Risultato live 0-1 - streaming Dazn : Cordaz dice di no a De Francesco - Serie B - : DIRETTA Crotone Spezia streaming video Dazn: quote, probabili formazioni, orario e Risultato live della partita per la 18giornata di Serie B.