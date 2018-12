Milano cade a Tel Aviv

Milano. La Claudio Abbado rilascerà diplomi accademici di secondo livello AFAM : Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) – con decreto direttoriale n. 3316 del 13/12/2018 – autorizza la Civica

Risultati Eurolega : Milano cade contro il Fenerbache di Datome - Cska dominante col Khimki : Eurolega, l’Olimpia Milano ha perso sul parquet del Fenerbache del ‘nostro’ Gigi Datome, vince anche il Cska Eurolega, l’Olimpia Milano non è riuscita nell’impresa di espugnare il parquet del Fenerbache, una delle candidate alla vittoria finale. Sconfitta 92-85 per la squadra di coach Pianigiani che ha dimostrato di poter competere anche contro una vera e propria corazzata come quella di Gigi Datome e ...

Eurolega : Milano cade ancora : La prima crisi dell'Ax in Eurolega deflagra alla vigilia di Sant'Ambrogio, santo patrono di Milano. L'inopinata sconfitta contro Gran Canaria, 86-94, è la terza consecutiva ed è la peggiore della ...

Eurolega - Milano cade ancora : Gran Canaria passa al Forum : Brutta sconfitta casalinga per l'Olimpia Milano che, nell'11esima giornata di Eurolega, si arrende agli spagnoli del Gran Canaria 94-86 . Per i biancorossi è il terzo ko di fila in Europa, dopo quelli ...

Hockey ghiaccio - Alps League 2018-2019 : Valpusteria e Vipiteno battono Asiago e Ritten - Fassa strapazzata da Salisburgo - cade Milano - bene Gherdeina : Sabato ricco di Hockey con protagoniste le squadre del torneo europeo di Alps League 2018-2019. In testa alla classifica continua ad esserci Valpusteria, vittoriosa anche stasera nel derby casalingo contro Asiago per 4-0. Nell’altro scontro tutto italiano Vipiteno supera Ritten con il punteggio di 3-0, mentre, tra le altre compagini nostrane in gara, Fassa crolla 7-0 a Salisburgo, Milano cade in casa contro l’Olimpija per 6-4 e ...

Eurolega - Milano cade a Barcellona : Niente da fare per l'Ax Milano,battuta e fermata nel nono turno di Eurolega dal Barcellona, 80-90,. Partita con poche energie per la squadra di Pianigiani, 6-3,, ridotta all'osso nelle rotazioni e ...

Basket - Eurolega 2018-2019 : Milano dura un quarto - poi l’Olimpia cade a Barcellona : Prima sconfitta esterna in Eurolega per l’Olimpia Milano, che cade in casa del Barcellona per 90-80 al termine di una partita che ha visto la squadra di Pianigiani chiudere avanti il primo quarto, per poi cedere sotto i colpi dei catalani nei restanti trenta minuti, escludendo la rimonta finale a match finito. Armani Exchange apparsa molto stanca e con pochissime energie, anche per via di rotazioni molte corte (pesano le assenze di Della ...

Pallavolo – Secondo stop consecutivo al tie break : Milano cade a Siena che trova la prima gioia : Non bastano due ore di partita ai ragazzi di Giani per avere la meglio dell’Emma Villas: alla fine è 3-2 per Siena Secondo stop consecutivo al tie break per la Revivre Axopower Milano che cade al PalaEsstra di Siena e concede ai padroni di casa dell’Emma Villas la prima vittoria stagionale dopo più di due ore di partita. Match altalenante e ricco di emozioni quello che hanno disputato le due squadra ma nella lotteria del quinto parziale è ...

Volley – La Revivre Axopower Milano cade al tie break nel derby contro Monza [GALLERY] : derby amaro per la Revivre Axopower: Milano cade 3-2 in casa contro Monza. Partita a due facce per la formazione di Giani: sotto 2-0 (dopo un +6 sprecato), Milano torna in gioco ma al tie break cede 11-15 derby amaro per la Revivre Axopower Milano che, nell’impianto del PalaYamamay di Busto Arsizio, cede al tie break contro i rivali di Monza dopo quasi due ore e mezza di sfida. È una Milano a due facce quella vista nella settima giornata ...

Risultati Eurolega 6ª giornata : Milano lotta - ma cade sotto i colpi del Cska : Eurolega giunta alla 6ª giornata, con l’Olimpia Milano impegnata in un incontro importantissimo contro il Cska di Mosca Eurolega 6ª giornata, gare importanti per la classifica andate in scena questa sera. Il Real Madrid ha dominato sul campo del Maccabi di Tel Aviv, chiudendo con un +21 che non lascia spazio a repliche. 66-87 in favore degli iberici ancora imbattuti in Eurolega, trascinati da un ottimo Lull da 17 punti a referto. ...

Ciclismo : Davide Cimolai si trasferisce all’Israel Cycling Academy col sogno della Milano-Sanremo : Nuova avventura in Israele per Davide Cimolai. Il ventinovenne di Pordenone è stato infatti ingaggiato dalla Israel Cycling Academy, che quest’anno ha partecipato per la prima volta al Giro d’Italia. Cimolai termina, dunque, il rapporto che lo legava alla Groupama-FDJ. Questo passaggio in terra israeliana, peraltro, segna il suo primo approdo in una formazione non del World Tour, visto che la ICA fa parte delle squadre ...

Eurolega - Milano cala il poker contro l'Efes. James mortifero allo scadere : Milano, 2 novembre 2018 " A una settimana i distanza dai liberi della vittoria contro il Khimki segnati a tempo scaduto, è ancora Mike James a portare in Paradiso l' AX Armani Milano che, nonostante ...

Maltempo Milano : albero di 15 metri cade vicino alla Stazione Centrale : A causa del Maltempo, un albero di 15 metri è crollato vicino alla Stazione Centrale di Milano, in via Fabio Filzi angolo piazza IV novembre: fortunatamente nessuno è rimasto ferito. La pianta sarebbe caduta sui cavi elettrici della linea tranviaria che hanno attutito lo schianto. Registrati lievi danni alle auto posteggiate. Sul posto vigili del fuoco, polizia locale e il personale dell’Atm. L'articolo Maltempo Milano: albero di 15 metri ...

Hockey ghiaccio - Alps League 2018-2019 : Milano cade nel recupero e sprofonda in classifica : Turno infrasettimanale con tre incontri nella Alps Hockey League 2018/19. Per le squadre italiane era sul ghiaccio l’Hockey Milano Rossoblù nel recupero della prima giornata di campionato (giocata a metà settembre). I brianzoli sono usciti sconfitti in casa all’overtime da parte del VEU Feldkirch con il punteggio di 4-5. La sfida si è rivelata decisamente avvincente e combattuta, anche se gli austriaci avevano chiuso con ben tre gol ...