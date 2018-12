Salvini | Bruzzese aveva chiesto di uscire da sistema protezione

Omicidio Pesaro - Salvini : Marcello Bruzzese chiese l'uscita dal programma di protezione - Sky TG24 - : Secondo quanto si apprende da ambienti vicini alla Dda di Reggio, è possibile che gli assassini provengano dalla regione d'origine del collaboratore di giustizia. Il ministro: "Cercheremo di essere ...

Omicidio Marcello Bruzzese - Salvini a Pesaro : "Aveva chiesto di uscire dal sistema di protezione" : "Questo signore, a cui ovviamente va un pensiero, una preghiera, aveva chiesto già da più di due anni e mezzo di uscire dal sistema di protezione, vediamo che cosa non ha funzionato". Così il ministro dell'Interno al suo arrivo alla Prefettura di Pesaro per il comitato dell'ordine e della sicurezza dopo l'Omicidio di Marcello Bruzzese, fratello di un collaboratore di giustizia affiliato alla 'ndrangheta fino al 2003. "Mi ...

