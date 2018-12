Addio Enzo Boschi | l' uomo che raccontava i terremoti

Spoiler U&D : Teresa dice Addio ad Andrea - Lorenzo indeciso tra Giulia e Claudia : Una nuova avvincente registrazione del trono classico di Uomini e Donne è avvenuta nel pomeriggio di giovedì 13 dicembre, dove secondo le anticipazioni fornite dal sito 'Il Vicolo delle news', è successo un po' di tutto. Grandi discussioni tra le corteggiatrici di Lorenzo, Claudia e Giulia, baciate entrambe in esterna dal tronista milanese, mentre un colpo di scena ha lasciato senza parole il pubblico di Maria De Filippi. Teresa Langella ...

Anticipazioni Uomini e Donne : Lorenzo in confusione - la Langella dice Addio a Andrew : La registrazione del 13 dicembre dedicata al Trono Classico di Uomini e Donne è stata ricca di colpi di scena soprattutto per quanto riguarda i percorsi dei tronisti Lorenzo Riccardi e Teresa Langella. Il primo ha ormai deciso di concentrarsi esclusivamente su Claudia Dionigi e Giulia Cavaglià: con la giovane laziale si era già scambiato un bacio appassionato nel corso delle puntate precedenti, scatenando la gelosia della torinese. Ma quanto ...

Addio del Team Sky - Vincenzo Nibali : ‘Il nucleo della squadra resterà intatto’ : La notizia dell'uscita di scena di Sky dal mondo del ciclismo è arrivata ieri come una vera bomba. Nell'ambiente però non tutti si sono detti così sorpresi dell'Addio dello sponsor che ha finanziato la squadra più vincente e chiacchierata degli ultimi dieci anni. Sia Vincenzo Nibali che Alberto Contador, grandi avversari del Team Sky nell'ultimo decennio di grandi giri, si attendevano una notizia del genere e non credono che cambierà molto per ...

MotoGp – Le strade di Ducati e Lorenzo si separano : il post d’Addio di Paolo Ciabatti è : Paolo Ciabatti dice addio a Jorge Lorenzo con un dolce post sui social: le parole del direttore sportivo del team di Borgo Panigale E’ terminata l’avventura di Jorge Lorenzo in Ducati: al termine di due anni complicati, fatti di difficoltà e di qualche grande soddisfazione, il maiorchino è pronto per salire in sella alla Honda, oggi e domani, nei test IRTA di Valencia. La Ducati non si è opposta e, così come accaduto due anni ...

Addio a Umberto Lorenzoni - il partigiano Eros : rifiutò medaglia per darla al compagno caduto : Aveva perso tre dita di una mano in azione ma quando fu proposto per una decorazione al valore, nel dopoguerra, vi rinunciò perché fosse assegnata a un partigiano caduto in battaglia. Storico presidente della sezione trevigiana dell'Anpi, Umberto Lorenzoni si è spento domenica sera all'età di 92 anni.Continua a leggere

MotoGP - GP Valencia 2018 : la gara d’Addio tra Jorge Lorenzo e la Ducati. Un ultimo anno di odio e amore : Non tutti i matrimoni riescono alla perfezione, è così nella vita di tutti i giorni, figuriamoci nel motorsport. In questa casistica entra assolutamente il binomio Jorge Lorenzo e Ducati, un rapporto nato con tanti sogni di gloria e concluso probabilmente nel peggiore dei modi, in un clima da “tutti contro tutti” che ha coinvolto la dirigenza e, anche, il suo compagno di scuderia Andrea Dovizioso. Questo fine settimana, dunque, si ...