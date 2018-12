Ira Ncc a Roma | a fuoco bandiere M5S Autisti in piazza | «No alla nuova legge»

Roma - Ira Ncc contro Toninelli Bruciata una bandiera M5s : Caos nel centro di Roma per la protesta degli autisti di vetture Ncc , 'Noleggio con conducente'. I manifestanti chiedono di rinviare l'entrata in vigore della legge Bolkestein che prevede alcuni ...

Roma - Ira Ncc contro Toninelli Bruciata una bandiera M5s : Caos nel centro di Roma per la protesta degli autisti di vetture Ncc, "Noleggio con conducente".I manifestanti chiedono di rinviare l'entrata in vigore della legge Bolkestein che prevede alcuni obblighi per la loro categoria. Tra questi, il più contestato è l'ordine di rientrare nella rimessa al termine di ogni corsa: questa regola vieterebbe agli Ncc di accettare eventuali corse dopo un servizio, come succede invece normalmente per i taxi.Dopo ...