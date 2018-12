Buche di Roma riparate dall' esercito Ultime notizie | stanziati 240 milioni di euro per

Buche Roma - il governo manda l’esercito. Emendamento in manovra : il Comune compra il bitume - il Genio rifà le strade : Il Comune compra il bitume, ma poi le strade le rifà l’Esercito. È l’accordo trovato tra governo e Campidoglio per risolvere il problema delle Buche a Roma. Una novità assoluta in Italia che prevederà l’utilizzo del Genio militare e delle sue tecnologie per arrivare all’obiettivo di un risanamento completo delle strade della Capitale. Il piano è contenuto in un Emendamento inserito nella manovra, riporta Il Messaggero, ...

Manovra - le Buche a Roma saranno riparate dall'esercito : 240 milioni per 200 chilometri di strade : Inizialmente, il primo cittadino della Capitale aveva richiesto al governo 180 milioni ma il provvedimento venne cassato dal ministro dell'Economia Giovanni Tria e dalla sottosegretaria M5s Laura ...

Manovra - proposta M5S : 250 mln in 5 anni per tappare Buche Roma : Roma, 16 nov., askanews, - Finanziare con 50 milioni di euro annui per cinque anni il 'rifacimento profondo della piattaforma stradale e della manutenzione del verde pubblico di Roma'. A chiederlo un ...

