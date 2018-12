Ponte Genova, ok Procura per smontaggio

: Il dossier Alitalia gli è stato tolto, del ponte di Genova se ne occupa Bucci, la revoca della concessione di Autos… - ilfoglio_it : Il dossier Alitalia gli è stato tolto, del ponte di Genova se ne occupa Bucci, la revoca della concessione di Autos… - nicola_pinna : #Genova, Ponte Morandi: i laboratori svizzeri confermano che i tiranti erano corrosi - @LaStampa - pho_diianni : RT @FioreFerdi1: Toninelli ha recuperato i200milioni per il ponte di Genova togliendoli alla regione Abruzzo,che invece li aveva destinati… -

Ladiha firmato l'autorizzazione allodel moncone ovest delMorandi "in permanenza del sequestro".Non si tratta di un vero e proprio dissequestro: servirà a salvaguardare i reperto smontati che resteranno nell'area per consentore ai tecnici di esaminarli. L'atto consentirà non appena il documento sarà trasmesso alla struttura commissariale di far partire i lavori. IlMorandi crollò il 14 agosto scorso e provocò 43 morti e 258 famiglie sfollate.(Di lunedì 17 dicembre 2018)