Joyoshare iPhone Data Recovery | recupera qualsiasi file eliminato

surface-phone

(Di lunedì 17 dicembre 2018) Per la rubrica “Recensioni” proveremo: un programma per PC che consente diredae iPad tramite la scansione del dispositivo o del backup di iTunes o iCloud.Analisi preliminareè uno strumento interessante per iOS sviluppato daStudio, un giovane team appassionato nello studio di nuove cose e tecnologie. Con un ottimo centro di ricerca e sviluppo,punta a fornire software multimediali e altre soluzioni facili da usare su macOS, Windows e OS mobili per rendere migliore la vita digitale.Il software è facile da installare e al termine dell’installazione è tutto pronto per l’uso, ma non è possibile utilizzarlo in contemporanea con iTunes. Se si aprementre è aperto iTunes, il programma mostra un avviso che invita a chiudere ...