Gentile | che bomber Passioni e curiosità

Maurizio - l'etologo Gentile che s'innamorò della politica : E il giovane Martina è molto curioso, già da tempo esprime il suo impegno attraverso il teatro, mettendo in scena spettacoli ambientalisti e antirazzisti per le rassegne scolastiche provinciali. I ...

Walter Nudo - il professionista dei reality Vince perché è Gentile e poi sparisce : Che esistano professionisti del settore, ossia gente che fa il concorrente di reality per lavoro, è ormai cosa nota. Ma che un personaggio addirittura arrivi a Vincerne due, è abbastanza singolare. Walter Nudo, dopo aver trionfato a L'isola dei Famosi nel 2003 si è appena aggiudicato anche il podio del Grande Fratello Vip, battendo in finale lo chef Andrea Mainardi. "Un amico mi ha detto, tu fai un reality lo vinci e poi sparisci per dieci anni, ...

Il libretto Gentile che ha consentito a Microsoft di battere Apple : Nel 2014 al posto di Steve Ballmer è arrivato un certo Sathya Nadella, origini indiane, solidissima cultura tecnologica, uno che ha capito che in un mondo di oggetti connessi quello che contano sono ...

Basket - i convocati del Ct Meo Sacchetti per le gare della Nazionale : torna Gentile : Alessandro Gentile tornerà a vestire la maglia della Nazionale italiana di Basket dopo qualche gara d’assenza, è stato convocato da Sacchetti Il ct Meo Sacchetti ha scelto i 12 giocatori che scenderanno domani, 29 novembre (ore 20:15), sul parquet del PalaLeonessa di Brescia per la gara delle qualificazioni mondiali contro la Lituania. Ritorno in azzurro per Alessandro Gentile (63 presenze e 759 punti), che aveva disputato le ultime ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : il ritorno di Alessandro Gentile in Nazionale e le possibili varianti tattiche : Il ritorno di Alessandro Gentile è senz’altro la notizia che più fa rumore, guardando alle convocazioni di Meo Sacchetti per le partite dell’Italia nelle Qualificazioni ai Mondiali di Cina 2019 contro Lituania e Polonia. Il figlio di Nando, reduce da una stagione alla Virtus Bologna e poi da un’operazione alla mano che gli ha fatto perdere l’intera estate, ha trovato casa all’Estudiantes. A Madrid, Gentile non è ...

Italia - Sacchetti richiama Gentile : ROMA - Per l'Italbasket ci sono altre due gare decisive sulla strada per il Mondiale 2019 . Gli azzurri, secondi nel gruppo J delle eliminatorie dietro la Lituania e in vantaggio su tutte le altre ...

Anderson - il gigante Gentile che spacca in due il Masters : Kevin, 32 anni, numero 6 del mondo, 202 centimetri e un servizio detonante, peraltro è ragazzo intelligente e molto cortese, poco incline alla crudeltà. Nel match di esordio aveva chiesto alla O2 ...