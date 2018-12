L' appello di Bassetti ai cattolici | un nuovo impegno politico contro gli estremismi

huffingtonpost

(Di domenica 9 dicembre 2018) Il Presidente della Conferenza episcopale italiana, cardinale Gualtieroesce allo scoperto oggi con un'intervista all'Avvenire. E lancia "una grande rete per l'Italia e per un futuro solidale ed europeo". Una rete civica di laici, impegnati per il bene comune. Una rete, dunque, ma non telematica e virtuale: una rete concreta, fatta di persone, gruppi connessi tra loro, dal basso. "La Chiesa - ha precisato- non è un partito, non può stare all'opposizione di alcun governo. Ma oggi come ieri resta voce critica". Insomma, il presidente della Cei, dopo mesi e mesi di ribollire di iniziative, ha tratto il dado del rinnovatodeiin politica.Dove questo dado si fermerà (a cominciare dalle elezioni europee) e con che numeri è presto per dirlo, ma sicuramente l'uscita del cardinale ( uno degli uomini più vicini a ...