Paratici-Marotta | Juventus-Inter è una partitissima anche sul mercato | ecco tutti i nomi

Juventus - Agnelli agli azionisti : «Grazie Marotta - ora tocca a Paratici e Ricci» : «Noi viviamo il 2018 un po' com il 2010, un anno di grandi cambiamenti che ci aspettano davanti noi». Si apre così il discorso di Andrea Agnelli agli azionisti della Juventus L'articolo Juventus, Agnelli agli azionisti: «Grazie Marotta, ora tocca a Paratici e Ricci» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Juventus - Paratici : “Marotta all’Inter? Non mi sorprenderei” : “Non mi sorprenderei di vedere Beppe Marotta all’Inter“. Fabio Paratici ha risposto a Rieti alle domande sul futuro dell’ormai ex amministratore delegato della Juventus: “Marotta è una persona che mi ha cresciuto, un padre putativo. Condivido questo premio con lui e con tutti i ragazzi che lavorano con me. Tengo molto a questo aspetto“. “E’ un grande dirigente, assieme a Galliani uno dei più ...

Juventus - Paratici : 'Marotta all'Inter? Non mi sorprenderei. Nessuna trattativa con Milinkovic e Pogba' : ' Marotta all'Inter? Non mi sorprenderei perché è un grande dirigente. Negli ultimi dieci anni è stato il più grande insieme a Galliani. Spero che sia felice, anche in un altro club italiano'. Così il ...

Juventus - Paratici si ritrova in 1ª linea : è la svolta del dopo Marotta : Di sicuro non c'è da aspettarsi un suo presenzialismo mediatico nella nuova sfida che lo attende, accettata con grande senso di responsabilità e con una dimostrazione di chiaro affetto per il mondo-...

Juventus - dopo Marotta pronto all'addio anche il ds Fabio Paratici : dopo Giuseppe Marotta , un altro big della dirigenza bianconera potrebbe lasciare i vertici della Juventus. A riferirlo è il corriere.it , che spiega come Fabio Paratici, il direttore sportivo, ...

Juventus : Agnelli prepara il dopo Marotta - spazio a Paratici e Ricci. Exor deposita lista candidati cda : ... divorzio annunciato sabato sera dallo stesso ad, e varare un nuovo sistema di deleghe con tre responsabili per le tre aree chiave, sport, ricavi e servizi,. Lo preannuncia oggi il presidente Andrea ...