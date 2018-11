Amazon punta sullo sport in tv | pronta ad acquistare 22 network sportivi negli Usa

Il cloud di Amazon punta sull'Italia : L'Italia diventa 'regione'. Amazon Web Services, il servizio in cloud del gruppo guidato da Jeff Bezos, aprirà nuovi data center a Milano nel 2020. Il nostro Paese diventerà uno dei più importanti ...

Novità Black Friday Amazon 2018 con le offerte su iPhone in vetrina - su cosa puntare : Diciamoci la verità, questo Black Friday 2018 potrebbe fare davvero la differenza con le offerte per gli iPhone. Notizia di questi giorni è che Apple ha ampliato la sua vetrina di prodotti sullo store di Jeff Bezos, aumentando pure il numero di rivenditori autorizzati a vendere i suoi device. Una grande occasione per gli appassionati del brand di Cupertino che di certo nelle edizioni precedenti non hanno avuto di che risparmiare sul noto ...

Amazon Prime Video : si punta all’horror con otto film esclusivi : Amazon Prime Video ha deciso di investire con forza nel genere horror. Lo dimostra l’accordo stretto con la Blumhouse TV per la produzione di otto film che verranno distribuiti in streaming. Secondo quanto emerso al Fast Company, Amazon Prime Video si occuperà del solo rilascio mentre la casa di produzione della realizzazione dei thriller a tema. Amazon Prime Video farà venire gli incubi ai suoi fan Dopo aver portato al successo The Purge ...

Amazon Loft for Xmas - tutti gli appuntamenti del primo negozio Amazon in Italia - : Verrà allestito, con l'aiuto dei volontari dell'Associazione, un corner tutto dedicato al tatto, il senso principale attraverso cui si scopre il mondo. I visitatori avranno la possibilità di entrare ...

Amazon punta su Crystal City per il secondo quartier generale : Il Wp: il centro direzionale nell'area di Washington, a due passi dall'Aeroporto Ronald Reagan. Il gruppo con sede a Seattle ha promesso di investire 5 miliardi di dollari e di portare nei nuovi uffici 50mila dipendenti

Amazon Go punta a 3mila negozi senza casse entro il 2021. E si avvicina all’Europa : Amazon Go Amazon Go, il supermercato del colosso dell’ecommerce che consente di fare la spesa senza passare dalla cassa, potrebbe espandersi anche in Europa. Lo scorso gennaio il gigante dell’ecommerce ha aperto il suo primo negozio per acquistare con una app a Seattle, ma ora vuole ampliare il suo raggio di azione puntando anche sul Regno Unito. Al momento gli store di Amazon Go aperti negli Stati Uniti sono quattro, spiega il ...

Su PornHub spunta un video gameplay del nuovo MMO di Amazon : Se vi stavate chiedendo a che punto è Amazon con i lavori per il suo primo MMO, ebbene dovete sapere che in rete è stato caricato addirittura un video gameplay, ma non su YouTube.Come riporta Eurogamer infatti verso la fine di settembre sono state caricate su PornHub ben due ore e 15 minuti di filmato di gioco di New World, questo il titolo dell'MMO realizzato dagli studi di Amazon.Il filmato naturalmente è stato rimosso dal sito, ma non prima ...