Snowboard | Maffei e Meneghetti saltano il raduno di Scharnitz e la prova di big air di

Snowboard - Coppa del Mondo Modena-Skipass 2018 : decimo posto per Alberto Maffei nel Big Air. Successo per i giapponesi Takeru Otsuka e Reira Iwabuchi : Alberto Maffei chiude al decimo posto la gara di Big Air a Modena-Skipass per la Coppa del Mondo di Snowboard. Il 23enne azzurro, che si era qualificato con il quinto posto in batteria, non è riuscito a brillare nell’atto conclusivo, realizzando solamente uno score di 22.75 nella run 2. Erano stati invece eliminati nelle qualificazioni tutti gli altri italiani in gara. Successo per il giapponese Takeru Otsuka, che si impone con il punteggio di ...

Snowboard - Coppa del Mondo 2019 : Alberto Maffei vola in finale nel Big Air a Modena Skipass : Torna la Coppa del Mondo di Snowboard con il secondo appuntamento stagionale per il Big Air dopo l’esordio in Nuova Zelanda in quel di Cardrona. Lo spettacolo è andato in scena in Italia, nello scenario di Modena Skipass. Nella mattinata le qualifiche, in serata invece ci sarà spazio per le finali al maschile e al femminile. Il Bel Paese può esultare con il maggior esponente azzurro nella disciplina. Gran salto per Alberto Maffei: 83,50 ...

Snowboard - Coppa del Mondo 2019 : seconda gara stagionale a Modena Fiere per il big air - attenzione a Maffei : Riparte la Coppa del Mondo di Snowboard, sempre per quanto riguarda la specialità del Big Air, dopo la tappa di apertura che c’è stata nel mese di settembre in Nuova Zelanda, a Cardrona. Si ricomincia in grande stile dall’Italia: ci si sposta da Milano a Modena Fiere, nel week-end in scena le prove sia per quanto riguarda il maschile che il femminile (in contemporanea sarà in scena anche lo sci freestyle). Sabato al mattino le ...

Snowboard - Coppa del Mondo 2019 : Iwabuchi e Corning si aggiudicano il Big Air a Cardrona. 12mo Maffei : Si è svolta nella notte italiana la prima gara per quanto riguarda la Coppa del Mondo di Snowboard 2019. A Cardrona, in terra neozelandese, è andato in scena lo spettacolare Big Air di inizio stagione. Tra gli uomini ad imporsi è stato il 19enne statunitense Chris Corning. Settimo podio e quinto successo nel massimo circuito internazionale per il classe 1999, che su queste nevi si era già imposto lo scorso anno nello Slopestyle. Riparte da dove ...

Snowboard - Coppa del Mondo Big Air 2018-2019 : Alberto Maffei sfiora l’ingresso in finale a Cardrona : Nella notte italiana sono andate in scena le qualificazioni maschili e femminili del big air valido per la tappa di Coppa del Mondo di Snowboard di Cardrona: in Nuova Zelanda nessun italiano è riuscito ad entrare in finale. Alberto Maffei, il migliore degli azzurri in gara, ha chiuso 12°. Più indietro tutti gli altri. Nelle qualificazioni maschili la prima batteria è stata vinta dallo statunitense Kyle Mack, con lo score di 90.60, mentre il ...