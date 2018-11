Black Friday 2018 | le date italiane | e dove è già iniziato

Black Friday : cos’è - quand’è - come funziona e offerte migliori : Siamo a novembre e questo vuol dire solo una cosa: il Black Friday 2018 è vicino! Quest'anno in tutto il mondo sarà il 23 novembre, anche se in alcuni negozi durerà più a lungo. Ma che cos'è il Black Friday o "venerdì nero"? Scopriamolo, vediamo come funziona e diamo un'occhiata alle migliori offerte che non possiamo farci scappare!Continua a leggere

Black Friday Nintendo Switch 2018 : offerte su Amazon - Media World - Unieuro e Euronics : Oggi parleremo di quelle che sono alcune delle possibili offerte che possiamo trovare sul mercato per quanto riguarda l’acquisto del Nintendo Switch. Black Friday Nintendo Switch 2018: offerte Per tutti coloro che non sono molto esperti di videogiochi e tecnologia, possiamo dire che la Nintendo Swith è un particolare tipo di console che è composta da un tablet, ai lati del quale vi è la possibilità di agganciare due controller differenti. Il ...

Black Friday Amazon : le prime offerte e le novità in attesa dell’evento : Manca pochissimo al Black Friday di Amazon, una giornata ricca di offerte, perfetta per comprare i primi regali di Natale. Quest'anno il Black Friday sarà il 23 novembre, ma già ora su Amazon ci sono tantissime promozioni sulle idee regalo per Natale e non solo. Vediamo quali sono le più convenienti!Continua a leggere

Black Friday 2018 - cosa comprare : 10 gadget tech da prendere al volo : Ormai tutta Italia conosce il Black Friday, in programma il prossimo 23 novembre. La ricerca spasmodica di sconti e offerte ha contagiato anche il nostro paese e sono davvero tanti gli utenti che aspettano il giorno dopo la festa del Ringraziamento (negli Stati Uniti) per cominciare a fare i primi regali di Natale. Secondo una ricerca di idealo, portale internazionale di comparazione prezzi, nel 2017 c’è stato un vero e proprio boom per il ...

Black Friday 2018. I biglietti aerei scontati di Ryanair : Carta di credito pronta, pc e smartphone a portata di mano, tazza piena di caffè per non rischiare di perdersi nemmeno un affare tra un pisolino e l’altro. Tutto è ormai pronto in vista del Black Friday del 23 novembre, il venerdì nero degli sconti pre-natalizi. E così, tra gadget elettronici, vestiti e regali anticipati, anche le compagnie aeree propongono in queste 24 ore di acquisti folli i loro biglietti a prezzi ribassati. Non fa ...

Amazon Black Friday 2018 : ecco come non perdersi nessuna offerta : In giorni di offerte di Amazon sono finalmente arrivati, il Black Friday 2018 è alle porte e noi lo seguiremo per voi segnalandovi tutte le migliori offerte all’interno di ogni giornata, poiché escono nuove offerte leggi di più...

Sconto IVA MediaWorld ed Unieuro con problemi : non decolla il Black Friday 2018 : Lo Sconto IVA di MediaWorld ed Unieuro, rispettivamente del 22 e del 18%, non è andato a gonfie vele: i due megastore, su siti online di loro appartenenza, avevano lanciato a cavallo del weekend un'iniziativa volta ad anticipare il Black Friday 2018, che però non sembra essere riuscita alla grandissima. Per quanto riguarda il megastore rosso, i problemi sembrano essere stati prettamente di natura tecnica: nonostante l'implementazione di un ...

In anticipo il Black Friday 2018 con le offerte Amazon del 13 novembre : Manca davvero poco al Black Friday 2018, con una serie di offerte Amazon che sono destinate a fare la differenza. Tuttavia, sarà necessario tenere gli occhi aperti nei giorni antecedenti all'evento, a partire da oggi 13 novembre con alcune promozioni davvero interessanti. Dopo aver analizzato più da vicino le mosse di Unieuro, a conti fatti la prima catena che ha deciso di esporsi per questo attesissimo appuntamento (qui trovate maggiori ...

Quand’è il Black Friday - il giorno degli sconti online : Anche quest'anno il quarto venerdì di novembre moltissimi siti di e-commerce offriranno promozioni vantaggiose: una lista e qualche consiglio per prepararsi

Black Friday : sconti e offerte su Unieuro a partire da oggi - su Amazon dal 19/11 : Il Black Friday, o il venerdì nero, è una delle ultimissime ricorrenze statunitensi per gli appassionati di shopping, nel quale è possibile comprare oggetti, vestiti e accessori a prezzi davvero vantaggiosi. Si tratta di un’usanza importata dall'America che si colloca tra il giorno del Ringraziamento e Natale e negli ultimi anni è diventata un'importate data a fini commerciali e gli italiani ne usufruiscono per iniziare gli acquisti dei regali ...

Aspettando il Black Friday : buono sconto di 7 euro con i libri - come ottenerlo : Dalle ore 00.00 del 12 novembre 2018 alle ore 23.59 del 22 novembre 2018, è possibile ricevere un buono sconto del valore di...

Aspettando il Black Friday - Amazon sta già pensando al Natale : In attesa del Black Friday, in programma tra meno di due settimane, Amazon lancia ufficialmente la stagione degli acquisti di Natale. L'articolo Aspettando il Black Friday, Amazon sta già pensando al Natale proviene da TuttoAndroid.

Black Friday Viaggi 2018 : offerte viaggio su voli - treni e hotel - dove trovarle? : Tra le varie opportunità messe a disposizione sul mercato dalle agenzie di settore ci sono sicuramente i Viaggi e per il Black Friday 2018 tantissime persone penseranno a muoversi per programmare una vacanza nelle mete più affascinanti da visitare. I pacchetti con le migliori offerte propongono Viaggi di vario genere e saranno quindi offerti voli, spostamenti in treno e soggiorni in hotel di buon livello. Chiaramente se si vuole pianificare in ...

Black Friday per Ryanair : le offerte - le mete e come funziona : Il Black Friday è l'occasione che molti aspettano per fare spese pazze. Gli sconti, però, non si limitano ai prodotti tecnologici o all'abbigliamento: anche chi vuole prenotare un viaggio (a prezzi vantaggiosi) non deve perdere di vista il "venerdì nero". Ryanair, ad esempio, ha annunciato per il 2018 un Black Friday ancora più conveniente rispetto a quello dell'anno precedente.Le offerte per i voli cheap verso le ...