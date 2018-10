14 bambini sono stati feriti in un attacco in una scuola materna in Cina

Sei bambini sono morti in un centro di cura in New Jersey per infezione da adenovirus : Sei bambini sono morti in un centro di cura in New Jersey per infezione da adenovirus, altri dodici bambini presentano segni dell’infezione ma le loro condizioni sono sotto controllo. I sei bambini morti erano pazienti lungodegenti del centro di cura: The post Sei bambini sono morti in un centro di cura in New Jersey per infezione da adenovirus appeared first on Il Post.

I bambini di Lodi sono tornati a mensa con i loro compagni : Tornano a mensa, a partire da martedì 16, i bambini extracomunitari di Lodi che erano stati esclusi perché i genitori non erano riusciti presentare un documento , difficile da reperire nel paese d'...

Meningite nei bambini : quali sono i sintomi e cosa fare : La Meningite nei bambini è una patologia che spaventa molto i genitori, che spesso si trovano a leggere spiacevoli fatti di cronaca. Gli ultimi riguardano una bambina di Solofra, ricoverata d’urgenza, e uno studente delle medie, a cui è stata diagnosticata la Meningite e che si trova in gravi condizioni. Se ne parla molto, nonostante ciò in pochi sanno davvero cos’è questa patologia, come prevenirla e cosa fare appena si avvertono i ...

Ai bambini esclusi dalla mensa di Lodi sono stati donati 60 mila euro : sono i numeri a raccontare quello che sta succedendo a Lodi . Più di 2 mila persone hanno donato oltre 60 mila euro per garantire l'accesso ai servizi scolastici a tutti quei bambini che, per un ...

Frana in Uganda : 25 morti - 4 sono bambini : 00.16 Almeno 25 persone, tra cui quattro bambini, sono morte a Bududa, nell' Uganda orientale, per una Frana causata dallo straripamento del fiume Suume. Lo rende noto la Protezione civile locale. Numerosi sono i dispersi e i feriti. Secondo la Croce Rossa, nell'area non sono ancora arrivati i primi aiuti: mancano cibo e tende per i sopravvissu. ti.

Migranti - Msf : 'I bambini detenuti sull'isola di Nauru sono disperati e tentano il suicidio' : Le loro condizioni psicologiche sono 'al di là della disperazione', denuncia Medici Senza Frontiere, che chiede la loro evacuazione e la fine della politica australiana di detenzione ...

Come cambia lo stipendio della baby sitter quando in casa i bambini sono 2 (o più) : Nella stagione dedicata per antonomasia all'assunzione delle baby sitter non è banale, né tantomeno scontato, interrogarsi su cosa sia giusto riconoscere in busta paga al futuro dipendente, soprattutto se in casa i bambini da accudire sono 2 o più. Opportuno o necessario? Non si tratta solo di sfumature. Vediamo di spiegare meglio.Il caso è quello 'classico' di una famiglia che in autunno si attiva per riorganizzare ...

In Francia 14 bambini sono nati senza braccia o mani. Ma nessuno sa bene perché : Si discute molto negli ultimi giorni in Francia per un caso che ha ad oggetto quattordici bambini nati con delle gravi malformazioni congenite. Tra il 2009 e il 2017 sette bambini sono nati senza braccia, mani o avambracci nelle regioni rurali della Loira atlantica, nei pressi della città di Nantes e in Bretagna. Altri sette hanno presentato le stesse malformazioni nel paese di Druillat, al confine con la Svizzera. Tale tipologia di ...

'In quel furgone ci sono rom che rapiscono bambini' - ma sono lavoratori napoletani : Da diversi giorni sui social network gira una notizia che ha allarmato molto gli abitanti di Fuorigrotta: nel quartiere girerebbe un furgone rosso con a bordo persone di etnia rom che cercherebbero di ...

Genitori e bambini : meno male che ci sono i nonni! : Divertenti, attenti, sempre pronti a dare una mano e a fare le coccole ai loro nipotini: se non ci fossero i nonni bisognerebbe inventarli! Inutile negare: senza di loro la nostra vita sarebbe molto più complicata e difficile. I nonni infatti rappresentano da sempre una figura insostituibile che sia affianca a quella dei Genitori. Alzi la mano chi, pensando alla propria infanzia, non ricorda con tenerezza i pranzi a casa della nonna a mangiare i ...

Secondo La Scienza - I bambini Che Sono Stati Sgridati Di Continuo Sono Depressi E Hanno Bassa Autostima : Qualsiasi genitore vi dirà che accudire un bambino piccolo può essere davvero frustrante , a volte. Nonostante i nervi siano messi a dura prova, gli esperti dell'educazione ribadiscono che non è mai ...

Milano. Bolognini : “bambini con disabilità sensoriale sono nostra priorità” : “Nei prossimi mesi la Giunta Regionale approfondirà anche i temi dello spazio disabilità e di ‘Lombardia Facile’ e ci confronteremo

Niente asilo se i bambini non sono vaccinati : la sentenza pilota del Tar Piemonte : I giudici hanno stabilito che ""l’inadempimento all’obbligo vaccinale costituisce ragione di per sé ostativa all’accesso alle scuole dell’infanzia".Continua a leggere

Roma - auto travolge passanti a San Pietro : 5 feriti - tre sono bambini : Un'intera famiglia di turisti polacchi travolta da un'auto a pochi passi da piazza San Pietro. Un incidente che ha fatto scattare la massima allerta, anche se poi in pochi minuti è emerso che si è ...