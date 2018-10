L’Uragano di 3ª categoria “Willa” investe il Messico | è “estremamente pericoloso” | oltre

L’Uragano Florence spaventa gli Usa : è già di categoria 4 - 1 milione di evacuati nella Carolina del Sud : Il governatore della Carolina del Sud, Henry McMaster, ha ordinato l’evacuazione obbligatoria per oltre un milione di residenti sulla costa orientale dello stato per l’uragano Florence . “E’ un uragano molto pericoloso”, ha avvertito il governatore. L’uragano Florence , innalzato a categoria 4, e’ il piu’ violento che abbia minacciato la Carolina del Sud da oltre 20 anni. “Vogliamo che nessuno ...

Maltempo Usa - L’Uragano Florence si rafforza ancora : ora è di Categoria 4 - venti a 195 Km/h : Si rafforza ancora l’uragano Florence , che minaccia la costa sudorientale degli Stati Uniti. Secondo il Centro nazionale uragani, è arrivato alla Categoria 4, con venti che soffiano a 195 Km/h. I governatori di North e South Carolina e Virginia hanno già dichiarato lo stato d’emergenza in vista delle tempesta, attesa sulle loro coste tra giovedì e venerdì. Le autorità hanno già emesso ordini di evacuazione per la contea di Dare e ...

Allerta in Usa : L’Uragano Florence è salito a Categoria 3 - venti fino a 185 Km/h : Occhi puntati sugli Stati Uniti, dove l’uragano Florence è stato elevato alla Categoria 3 con venti che soffiano a quasi 185 km/h mentre si avvicina alla costa sud-orientale degli Stati Uniti e si prepara a investire la Carolina del Nord. Lo ha riferito il Centro Nazionale Uragani americano, lanciando l’allarme per quello che si prospetta come un “un uragano estremamente pericoloso”. Il rischio è che arrivi alla Categoria ...