La verità sulla morte di Desirée | ' Drogata e violentata da tre uomini'

La Vita in diretta/ Anticipazioni e ospiti 23 ottobre : la verità sulla lite Fialdini-Timperi : In un'intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, Francesca Fialdini e Tiberio Timperi hanno alzato il velo sulla loro La Vita in diretta e sulla loro presunta lite . Cosa succederà oggi?(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 14:52:00 GMT)

Il sogno in rossonero e la verità sulla Juventus - Higuain non si nasconde : “hanno preso Ronaldo e mi hanno cacciato” : Gonzalo Higuain parla in una lunga intervista degli obiettivi che si pone in questa stagione con il Milan, il calciatore rossonero vuole già vincere! “Io sono qui ora e penso a vincere quest’anno, non posso aspettarne tre. Dobbiamo avere la consapevolezza di poter vincere qualcosa già in questa stagione, perché il Milan ha i mezzi per riuscirci. E se non ce la faremo, vedremo la prossima. Però dobbiamo far capire ai tifosi che siamo ...