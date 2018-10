Tria risponde all' Ue; Sindacati bocciano la manovra; Cento artisti per l' accoglienza

MANOVRA - Tria risponde A LETTERA UE/ Ultime notizie - pronta ‘stangata’ Commissione contro Governo Conte : MANOVRA Economica, l'Italia RISPONDE alla LETTERA Ue di critica: Conte-TRIA, "stiamo in Europa, ma inaccettabili i pregiudizi". Ultime notizie e reazioni: Kurz, "la Commissione la bocci"(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 20:00:00 GMT)

Manovra - Tria risponde all’Ue : le scelte non cambiano - ecco la lettera : Oggi, poco prima di mezzogiorno, il Ministro dell’Economia Giovanni Tria, ha inviato al Vice Presidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, e al Commissario Ue agli affari economici e Monetari, Pierre Moscovici, la risposta alla loro dura lettera dello scorso fine settimana, in cui chiedevano chiarimenti sulla Manovra, in particolare sul Documento Programmatico di Bilancio (DPB) 2019. Scarica qui la lettera del ministro Tria Il ...

Manovra - Tria risponde all’Ue : scelte non in linea ma necessarie - ecco la lettera : Oggi, poco prima di mezzogiorno, il Ministro dell’Economia Giovanni Tria, ha inviato al Vice Presidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, e al Commissario Ue agli affari economici e Monetari, Pierre Moscovici, la risposta alla loro dura lettera dello scorso fine settimana, in cui chiedevano chiarimenti sulla Manovra, in particolare sul Documento Programmatico di Bilancio (DPB) 2019. Scarica qui la lettera del ministro Tria Il ...

Lettera Ue - Tria risponde a Bruxelles : «Fuori dal Patto per aiutare gli italiani più svantaggiati» : Il governo italiano «è cosciente di aver scelto un’impostazione di bilancio non in linea» con le norme Ue, e ha preso questa «decisione difficile ma necessaria alla luce del persistente ritardo nel recupero dei livelli di Pil pre-crisi e delle drammatiche condizioni economiche in cui si trovano gli strati più svantaggiati della società italiana»...

Tria risponde all'Ue sulla manovra : "Decisione difficile ma necessaria" : Le parole forse più rilevanti per l'Ue sono quelle che Giovanni Tria scrive nell'ultimo capoverso della lettera di risposta ai rilievi della Commissione europea sulla manovra: "Il posto dell'Italia è in Europa e nell'area euro". La comunicazione è arrivata, puntuale, intorno a mezzogiorno. Tria ha spiegato ai commissari europei le ragioni che hanno portato l'esecutivo Lega-M5s a mettere a punto una manovra non in linea con ...

Governo : 'Tria risponderà a Ue con spirito di leale collaborazione' : Il consiglio dei ministri ha autorizzato il ministro Tria a rispondere alla Commissione Ue. Lo si legge nel comunicato ufficiale: "Preso atto della lettera dei Commissari Dombrovskis e Moscovici, ...

L'Upb risponde a Tria : "Le nostre informazioni non sono né parziali né obsolete" : La validazione delle stime programmatiche "riguarda il quadro nella sua interezza" e la decisione delL'Upb di non validare i numeri della Nota al Def è stata presa "sulla base esclusivamente delle variabili esogene e delle informazioni sulla struttura della manovra fornite dal Mef, informazioni che non si devono ritenere né parziali né obsolete". È quanto puntualizza lo stesso Upb dopo aver notato come nel Draft ...