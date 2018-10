CartaBianca - Vittorio Sgarbi vs Mario Giordano. Il critico : “Fate Tacere questa rana! La legge non è sacra - Dio è sacro - imbecille!” : Mario Giordano da una parte, Vittorio Sgarbi dall’altra: protagonisti di una lite furibonda a Carta Bianca. L’arresto di Mimmo Lucano, sindaco di Riace, accende il dibattito nel talk di Rai3 che trascende con insulti e urla in diretta televisiva. Per il giornalista la violazione della legge non può essere giustificata usando come scusante la disobbedienza civile: “La nostra bussola in questo momento è il rispetto della legge. La ...

F1 - Whiting mette a Tacere Verstappen : “penalità a Vettel? L’incidente di Suzuka diverso da quello di Shanghai” : Il delegato FIA ha risposto per le rime a Verstappen, che ha chiesto nel post gara una penalità per Vettel dopo il contatto avvenuto alla curva Spoon Un contatto di gara, così è stato giudicato l’episodio che ha visto protagonisti Verstappen e Vettel nelle fasi iniziali del Gp di Suzuka. Nessuna sanzione né per l’olandese né per il tedesco, con il driver della Red Bull rimasto alquanto deluso. photo4/Lapresse Secondo la sua ...

Ronaldo e quell'accordo con la modella per mettere a Tacere la presunta violenza : Esisterebbe un accordo scritto, con cui Cristiano Ronaldo avrebbe comprato il silenzio della modella americana Kathryn Mayorga rispetto alla presunta violenza che questa sostiene di aver subito da parte del calciatore. CR7 avrebbe elargito la cifra di 365mila dollari per far calare il silenzio sull'aggressione che si sarebbe perpetrata in una camera d'albergo a Las Vegas nel 2009.Le carte sono state diffuse oggi dallo Spiegel, che la settimana ...

Non si può Tacere : Lasciamo stare i matrimoni combinati, perché sarebbe solo una commedia all'italiana se sullo sfondo non ci fosse una tragedia italiana e globale.Ciò che più colpisce, nel lungo e grottesco comunicato della Procura della Repubblica di Locri a proposito dell'arresto del sindaco di Riace, è l'esilarante riferimento all'appalto per la raccolta dei rifiuti nel minuscolo comune calabrese. Il crimine presunto, per cui scatta ...

Percassi : "Non possiamo Tacere" : 'Dopo quello che è successo oggi mi sembra il minimo dover intervenire, perché quello che si è visto oggi penso sia un episodio veramente molto grave. Gli arbitri possono assolutamente sbagliare, però ...

Atalanta furiosa - Percassi : 'Non possiamo Tacere' : ... l'amministratore delegato dell'Atalanta, Luca Percassi, ai microfoni di Sky Sport, non nasconde il suo disappunto per l'arbitraggio di Valeri, soprattutto in occasione del rigore concesso alla ...

Ilary Blasi/ Tradita da Francesco Totti? "Pagò Flavia Vento per Tacere". E la moglie s'infuria (Verissimo) : Ilary Blasi e Francesco Totti: una delle coppie più longeve d'Italia che, a Verissimo, hanno deciso di svelare qualche segreto per la gioia dei loro fans. (Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 10:41:00 GMT)

"Uno chef mi spiegava i vaccini - mi son detto : ora basta Tacere" : "Scusi il disordine - si giustifica il virologo Roberto Burioni aprendo la porta del suo studio - ma per farmi un primo piano un fotografo è salito sulla scrivania e l'ha sfondata quindi ho i libri ovunque". Dalla finestra si vedono i cantieri del nuovo polo chirurgico del San Raffaele di Milano, appena cominciati.Clima di rinascita?"Davvero. E pensare che un po' di anni fa avevamo paura di arrivare e trovare tutto chiuso. Fu un periodo molto ...

Lily Allen vittima di abusi sessuali da parte di un discografico : “Non ho denunciato perché messa a Tacere” : Anche Lily Allen vittima di abusi sessuali: alla lunga lista di donne molestate e abusate che stanno trovando il coraggio di raccontare (e in molti casi denunciare all'autorità giudiziaria) le violenze subite si aggiunge ora la popstar inglese. Dopo aver pubblicato il suo quarto album in carriera No Shame, la Allen sta per rilasciare una biografia intitolata My Thought Exactly che vedrà la luce il 20 settembre. In un'intervista al Guardian, ...

“Zitti!”. Santarelli e il figlio malato - sfregio-social. E lei mette a Tacere tutti : Elena Santarelli torna a sorpresa in tv, annunciando il suo debutto nel cast di Italia Sì, con un post su Instagram. La showgirl di Latina è entrata nel cast del nuovo talk show del sabato pomeriggio di Raiuno, che andrà in onda dalle 16.40, insieme a Rita Dalla Chiesa e Mauro Coruzzi, in arte Platinette. Italia Sì sarà un programma inedito con protagoniste storie, racconti di vita, emozioni, problemi, ma anche soluzioni. Il programma ...

Enrico Mentana da ovazione - mette a Tacere Moscovici : 'Ma come si permette? Ha il 6% di voti e...' : 'Ma come si permette?'.Una domanda semplice, quella di Enrico Mentana . La rivolge agli italiani e agli europei, e il soggetto è Pierre Moscovici , il commissario, socialista e francese, all'Economia dell'Unione europea, che un paio di giorni fa ha polemizzato con l'Italia, definita 'un problema per la zona dell'euro',, con Matteo Salvini e i sovranisti , 'Nella nuova Europa sovranista ...

Palumbo : Raggi dovrebbe Tacere su lavori palestra legalità : Roma – “Siamo abituati alla Raggi che approfitta del lavoro altrui, cosi come e’ abilissima a scaricare su altri le proprie evidenti responsabilita’. Ma vantarsi ora dei lavori iniziati nella palestra della legalita’ di Ostia e’ veramente ridicolo e imbarazzante”. “La palestra della legalita’ di Ostia e’ rimasta bloccata oltre un anno solo per le lungaggini del Comune di Roma a guida ...

Matteo Salvini - lo sfogo privato sui giudici : 'Una vergogna - ma devo Tacere' : Pubblicamente Matteo Salvini dice che 'non c'è in atto alcun golpe giudiziario ', ma non è esattamente così che la pensa il ministro dell'Interno. 'In questo Paese hanno sempre ragione i magistrati', ...

Salvini come Berlusconi : perché sulle toghe il ministro ha il dovere (e la convenienza) di Tacere : Crediamo che ben pochi tra gli italiani che sostengono il governo autoproclamatosi del cambiamento abbiano ancora voglia di avere a che fare con Silvio Berlusconi o uno dei suoi cloni. Matteo Salvini per decenza istituzionale e convenienza politica deve per questo capire che l’unico modo per apparire diverso da molti governanti passato è quello di tacere davanti alle iniziative della magistratura. È la legge che dà ai pubblici ministeri il ...