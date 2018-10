Anticipazioni Un posto al sole trama puntate 22-26 ottobre 2018 | Vera aggredisce Marina!

UN POSTO AL SOLE - Anticipazioni e trame puntate dal 29 ottobre al 2 novembre 2018 : anticipazioni settimanali puntate Un POSTO al SOLE da lunedì 29 ottobre a venerdì 2 novembre 2018: Per la foto si ringrazia l’ufficio stampa Freemantle Media. Photocredits: GIUSEPPE D’ANNA / Freemantle Media. Marina è in coma. Vera, dimessa dall’ospedale, è in procinto di partire con Roberto verso una clinica svizzera. Quanto Valerio scopre che la figlia è in partenza con Ferri, decide di affrontare in modo forte la ...

Un Posto al Sole : Anticipazioni 22 – 26 ottobre 2018. Marina e Vera vittime di un grave incidente d’auto : Un Posto al Sole Momenti di grande tensione attendono gli spettatori di Un Posto al Sole. Negli episodi in onda questa settimana il pubblico assisterà, infatti, ad un violento scontro tra Marina (Nina Soldano) e Vera (Giulia Schiavo), ormai arrivate ai ferri corti. Il confronto tra le due donne avrà come epilogo un terribile incidente d’auto, nel quale Marina rimarrà gravemente ferita. Di seguito le anticipazioni degli episodi di Upas in onda ...

C'è Posto per 30? arriva a Milano : le Anticipazioni della terza puntata : Il bus di C'è Posto per 30? fa tappa a Milano per la terza puntata del cooking game condotto da Max Giusti e in onda questa sera, domenica 21 ottobre, alle 21.25 su Nove e in liveblogging su TvBlog.prosegui la letturaC'è Posto per 30? arriva a Milano: le anticipazioni della terza puntata pubblicato su TVBlog.it 21 ottobre 2018 08:00.

SOLO 2/ Anticipazioni terza puntata : Bocci parla del suo personaggio - “Il mio opposto!” (19 ottobre 2018) : SOLO 2, Anticipazioni terza puntata 19 ottobre: dopo aver scoperto che Agata è incinta, Marco decide di combattere con Bruno Corona per riconquistare il potere.(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 17:06:00 GMT)

