Marijuana per uso ricreativo | da oggi in Canada è legale

Canada - da oggi la Marijuana è legale per uso ricreativo : L'obiettivo della liberalizzazione è quello di sottrarre il business della vendita delle droghe "leggere" alla criminalità organizzata

Canada - da oggi la Marijuana è legale per uso ricreativo : Il Canada è il secondo Paese al mondo, dopo l'Uruguay, dove il possesso e l'uso di cannabis è legale. La legge per il consumo ricreativo di marijuana è stata approvata a giugno. L'obiettivo della ...

Comiso - Marijuana in auto : 20enne arrestato per spaccio di droga : La Polizia di Stato di Comiso la scorsa notte ha arrestato il 20enne marocchino, Oussama Bensmak per detenzione di droga ai fini dello spaccio

Partinico - maxi operazione anti droga : sequestrate 6 tonnellate di piante di Marijuana. 4 arresti : All’alba di mercoledì 10 ottobre a Partinico (Pa) la Direzione investigativa antimafia, con personale del Gruppo di pronto impiego della guardia di finanza di Palermo, ha proceduto all’arresto in flagranza per produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti in concorso un 50enne e un 67enne di Partinico, un 40enne nato a Palermo e un 37enne nato a Saronno (VA). Il centro operativo della Dia di Palermo e i finanzieri hanno trovato ...

Droga : coltivavano Marijuana - Dia e Gdf Palermo arrestano quattro persone : Palermo, 12 ott. (AdnKronos) - Nell'ambito dell’attività di contrasto alla produzione ed al traffico di sostanze stupefacenti, la Direzione Investigativa Antimafia, unitamente al Gruppo Pronto Impiego della Guardia di Finanza di Palermo, ha arrestato a Partinico (Palermo) quattro persone, accusate d

Pavia : blitz antidroga in scuola superiore - sequestrati hashish e Marijuana : Milano, 10 ott. (AdnKronos) - blitz antidroga dei carabinieri in un istituto scolastico della provincia pavese. E' accaduto ieri mattina, quando i militari della compagnia di Stradella si sono recati in una scuola superiore insieme ai colleghi del nucleo cinofili di Casatenovo. Nel corso dell’operaz

Piante di Marijuana e droga pronta per lo spaccio - arresto a Lentini : Nella giornata di ieri, Agenti della Polizia di Stato, in servizio al Commissariato di Lentini, hanno arrestato Rodolfo Maio, 44 anni, lentinese, per il reato di produzione e detenzione ai fini di ...

Coltivatori Marijuana - ordinanza per 21 : ANSA, - CATANIA, 9 OTT - La polizia sta eseguendo un'ordinanza del Gip di Catania nei confronti di 21 persone indagate, a vario titolo, per associazione per delinquere, coltivazione, produzione, ...

Verona : carabinieri scovano serra per produrre Marijuana : Verona, 24 set. (AdnKronos) - Nella prima mattinata i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di San Bonifacio e quelli della Stazione di Zevio hanno arrestato un uomo, un italiano di 62 anni già noto alle Forze dell’Ordine e residente nel territorio zeviano. Tutto è cominciato da alcuni mo

Scoperto un deposito di Marijuana nelle campagne di Partinico : I militari della Guardia di Finanza del Gruppo Pronto Impiego di Palermo hanno Scoperto un deposito di infiorescenze di marijuana nelle campagne di Partinico. Gia' in passato le Fiamme Gialle avevano ...

Nel Maine un ristorante stordisce le aragoste con la Marijuana per farle soffrire meno : Nello Stato americano del Maine sembrano avere una sensibilità particolare verso le sofferenze che alcuni animali, prima di finire sulle nostre tavole, patiscono. Come le aragoste, il cui destino è quello di essere buttate vive nell'acqua bollente come la tradizione culinaria insegna. Esiste infatti un ristorante in cui per alleviare il dolore, i crostacei vengono storditi con il fumo della marijuana prima di essere ...

Scoperta una maxi piantagione di Marijuana lungo la Statale 36 : Scoperta una piantagione di marijuana lungo la Statale 36. Ad individuarla sono stati i Carabinieri di Mandello. piantagione di marijuana I militari mandellesi infatti, nell'ambito di apposito ...

Arriva la Coca-Cola alla Marijuana - per il “benessere psicofisico o per nuovi interessi commerciali?” : Entro brevissimo tempo sarà possibile trovare presso i scaffali dei supermercati una nuova bevanda della società Americana. Una Coca-Cola molto speciale. Speciale è un termine forse inopportuno quando si parla di legalizzare – all’interno di una bevanda – un ingrediente insolito, del quale sono note le caratteristiche, ma del quale – da sempre si è evitato di usarne i principi anche benefici. Da qualche anno invece sono ...