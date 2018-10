Rete Studenti | striscioni scuole Milano

Rete Studenti e UDU : ministro Bussetti preferisce ricevere i giovani leghisti piuttosto che le legittime rappresentanze studentesche : Riceviamo e pubblichiamo un comunicato, a cura dell’UDU (Unione degli Universitari) in merito alle problematiche riguardanti il sistema universitario. Rete studenti e UDU: ministro Bussetti preferisce ricevere i giovani leghisti piuttosto che le legittime rappresentanze studentesche Il 3 ottobre 2018 il neo ministro all’istruzione, università e ricerca Marco Bussetti avrebbe tenuto un’audizione con i rappresentanti del Movimento ...

SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI A Messina - la nota congiunta dei Giovani democratici - Federazione degli studenti e Rete degli studenti ... : Il grave ritardo della messa a norma delle nostre scuole dimostra la scarsa considerazione che ha la politica per la SICUREZZA degli studenti e di chi lavora quotidianamente al nostro fianco, ...

Scuola : Rete Studenti Medi Veneto - intitoleremo gli istituti a vittime violenza razzista - 2 - : E se sono parole di odio, allora la politica spaccia morte nelle nostre strade', avverte. 'Chi ha paura di cambiare? chiedono provocatoriamente gli Studenti Il governo ne ha, e per questo preferisce ...

Scuola : Rete Studenti Medi Veneto - intitoleremo gli istituti a vittime violenza razzista (2) : (AdnKronos) - “Non è un caso che abbiamo scelto di intitolare a queste persone proprio le nostre scuole: la Scuola è il luogo da cui ripartire per accettare il diverso, affrontare le sfide della modernità, creare solidarietà e inclusione anziché competizione è discriminazione", dichiara Rachele Scar

Test universitari : UDU e Rete Studenti chiedono abolizione numero chiuso : Nel giorno in cui prendono il via i Test d’ingresso per l’accesso alle facoltà di Medicina e Chirurgia, l’UDU (Unione degli universitari) e la Rete degli Studenti Medi chiedono di abrogare la legge 264/99. La richiesta avanzata è quella di cancellare il numero chiuso sia sul piano locale sia sul piano nazionale. Della vicenda ha […] L'articolo Test universitari: UDU e Rete Studenti chiedono abolizione numero chiuso ...