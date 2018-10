Lega chiede le dimissioni di Cristina Parodi : 'lasci la RAI - ha offeso Salvini' : La conduttrice televisiva Cristina Parodi è stata accusata dagli esponenti della Lega di aver offeso pubblicamente il vice premier Matteo Salvini. Per questo motivo ne richiedono l'allontanamento dalla rete televisiva RAI. La Parodi, ospite in un programma radiofonico, ha descritto l'ascesa di Matteo Salvini al governo come il frutto "dell'arrabbiatura della gente e dell'ignoranza". Cristina Parodi, come ormai è noto, è la moglie di Giorgio Gori ...

Cristina Parodi nel mirino della Lega. Il Carroccio, infatti, ha chiesto le dimissioni della conduttrice Rai dopo le sue dichiarazioni sull'attuale governo

Scoppia la bufera su Cristina Parodi, la giornalista e conduttrice tv tornata da poco in onda con 'La prima volta', il programma che va in onda su Raiuno la domenica pomeriggio, subito dopo Domenica In. Si è scatenato un putiferio sulla bella presentatrice, tanto che la Lega ora chiede le sue dimissioni dalla Rai. Il Carroccio avanza la richiesta in una durissima nota che porta la firma dei parlamentari Paolo Tiramani, Massimiliano

