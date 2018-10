Sampdoria super | è la miglior difesa del campionato | subiti meno goal della Juventus

calcioweb.eu

: RT @primocanale: Atalanta-Sampdoria 0-1, difesa super: a Bergamo decide un gol di Tonelli - RissoUisson75 : RT @primocanale: Atalanta-Sampdoria 0-1, difesa super: a Bergamo decide un gol di Tonelli - primocanale : Atalanta-Sampdoria 0-1, difesa super: a Bergamo decide un gol di Tonelli - Dalla_SerieA : Difesa super, Tonelli-gol: l’A -

(Di giovedì 11 ottobre 2018) Lasta facendo sino ad ora un gran: la squadra di Giampaolo è quinta in classifica a ridosso delle big delper la gioia del presidente Ferrero. I blucerchiati hanno una particolarità in questa prima parte di torneo: sono ladelata anche ladi Ronaldo, con soli 4. Giampaolo ha dato un’impronta positiva alla squadra con un’organizzazione impeccabile tanto che è a pari puntiRoma. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articolo: è ladelCalcioWeb.