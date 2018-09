Alessio d' argento nella crono juniores

Mondiali ciclismo 2018 – Arriva la prima medaglia individuale azzurra : la 18enne Camilla Alessio d’argento a Innsbruck : Camilla Alessio d’argento nella cronometro individuale femminile juniores dei Mondiali di ciclismo di Innsbruck 2018 E’ iniziato lo spettacolo dei Mondiali di ciclismo 2018 : dopo le cronometro a squadre femminile e maschile elite di ieri, oggi tocca ai più giovani sfidarsi per le strade austriache. Questa mattina è andata infatti in scena la cronometro individuale femminile juniores, nella quale è Arriva ta la prima ...

Pattinaggio artistico a rotelle - Europei 2018 : trionfo di Alessio Gangi negli obbligatori. Argento per Elena Donadelli. Incetta di medaglie azzurre nella prima giornata : Parte benissimo l’avventura della nazionale azzurra ai Campionati Europei di Pattinaggio artistico a rotelle, quest’anno in scena a São Miguel, Portogallo, nel cuore delle Azzorre. nella prima giornata di gare sono scesi in pista gli atleti della specialità degli obbligatori, impegnati nell’esecuzione di tre complicati esercizi: per quanto concerne la categoria Senior gli atleti hanno eseguito l’Otto doppio tre avanti ...