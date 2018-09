VIDEO Sara Affi Fella smascherata dalla redazione in puntata di Uomini e Donne… il video

Uomini e Donne : Sara Affi Fella ha ingannato la trasmissione per business. Il fidanzato si nascondeva nell’armadio – VIDEO : Uomini e Donne In rete se ne parlava da giorni. Un post sibillino dell’autrice Raffaella Mennoia, contro un ex protagonista della trasmissione, aveva dato il la ad una serie di ipotesi; le più plausibili delle quali portavano ad un unico nome e cognome: Sara Affi Fella. Ora un Video pubblicato poco fa su Witty – tratto dalla registrazione odierna – conferma i sospetti. Sara avrebbe ingannato la trasmissione mantenendo una ...

ROCCO CASALINO - MESSAGGIO AUDIO CONTRO MEF "SARÀ MEGAVENDETTA"/ VIDEO - ironia De Luca “L’ex Grande Fratello.." : ROCCO CASALINO, MESSAGGIO AUDIO CONTRO il Mef "Sarà megavendetta". Ultime notizie, interviene il leghista Giorgetti che calma decisamente le acque “Non può farlo"(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 14:11:00 GMT)

Mario Ermito è Tommaso Paradiso/ VIDEO - sarà il frontman dei TheGiornalisti? (Tale e Quale Show 2018) : Mario Ermito é Tommaso Paradiso, Tale e Quale Show: nella seconda puntata del programma targato Rai Uno interpreterà il frontman dei TheGiornalisti dopo aver fatto Enrique Iglesias.(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 08:57:00 GMT)

Lory Del Santo - altro dramma Il figlio di 19 anni si è ucciso E lei : «Vado lo stesso al Gf Vip Sarà una terapia» Foto |VIDEO : Lory Del Santo aveva già perso in modo tragico il figlio avuto da Eric Clapton. Ora lei vuole comunque partecipare al «Grande Fratello Vip»: «Potrebbe essere una terapia»

Diretta/ Galatasaray-Lokomotiv Mosca streaming VIDEO e tv : precedenti e quote - orario e probabili formazioni : Diretta Galatasaray-Lokomotiv Mosca, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita di Champions League, 1^ giornata del girone D(Pubblicato il Tue, 18 Sep 2018 16:41:00 GMT)

Galatasaray-Lokomotiv Mosca/ Streaming VIDEO e tv : probabili formazioni - quote - orario e risultato live : Diretta Galatasaray-Lokomotiv Mosca, info Streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita di Champions League, 1^ giornata del girone D(Pubblicato il Tue, 18 Sep 2018 11:08:00 GMT)

Paolo Bonolis da conduttore tv a imprenditore nel mondo del calcio : ecco la sua squadra e chi sarà il Presidente Articolo - VIDEO : Paolo Bonolis passa dal mondo della tv a quella del calcio: deluso dalle sconfitte dell'Inter il conduttore ha deciso di crearsi la sua squadra? ecco da chi sarà composta la sua squadra di calcio e il volto noto che sarà il ...

Uomini e Donne - Sara Affi Fella contro le critiche : "Smettetela di essere vergognosi e fare schifo" (VIDEO) : Sara Affi Fella, la scorsa settimana, protagonista di un acceso confronto con Luigi Mastroianni, nelle ultime ore, è stata bersagliata di offese, attacchi continui su Instagram. L'ex tronista è dovuta correre ai ripari registrando un video per ribadire ai followers (ma sopratutto i detrattori) che la sua vita privata non va toccata in alcun modo. Sul web, infatti, si sono diffuse le voci di una nuova frequentazione con un noto calciatore ...

Sarà sempre più facile realizzare «fake news». Anche in VIDEO : «fake news? Impossibile, c’è il video: è tutto vero!». Se già questa affermazione va presa con le pinze ora, prestissimo Sarà assolutamente smentita: i video ormai sono a un passo da...

ALVARO SOLER/ VIDEO “La cintura” sarà la hit dell'estate? (Wind Summer Festival 2018) : ALVARO SOLER, reduce del successo del suo ultimo disco "Mar de Colores", sarà tra i protagonisti della finale del Wind Summer Festival 2018, in onda questa sera su Canale 5.(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 07:04:00 GMT)

Uomini e Donne : Tina Cipollari si scaglia contro Sara Affi Fella | VIDEO Mediaset : Ieri, prima puntata del Trono Classico di Uomini e Donne e la spumeggiante Tina Cipollari, opinionista storica del programma si è scagliata contro Sara Affi Fella, ex tronista del dating show di Maria De Filippi. Trono Classico, Tina Cipollari vs Sara Affi Fella Fuochi, fiamme fulmini e saette! No tranquilli non è un temporale di fine estate né la Prova de Cuoco di Elisa Isordi, è semplicemente il confronto tra l’ex tronista di Uomini e Donne, ...

Uomini e Donne - trono classico : duro scontro fra Sara e Luigi (VIDEO) : Nella prima puntata di Uomini e Donne trono classico a tener banco è stato il duro scontro fra Sara e Luigi. L’ormai ex coppia si è ritrovata nello studio dove sembrava essere tutti iniziato solo qualche mese fa per chiarire i motivi della loro rottura dopo solo 15 giorni dalla scelta. Sara Affi Fella, ex tronista, e Luigi, suo corteggiatore, hanno spiegato ai telespettatori e ai presenti cosa è accaduto dopo che si è spenta la luce rossa ...

Luigi Mastroianni e Sara Affi Fella : scontro acceso tra i due in trasmissione! “Falsa 7 mesi - hai scambiato Uomini e Donne per un centro per l’impiego” (VIDEO) : Sara Affi Fella sarebbe stata interessata unicamente alla popolarità: è questo quanto emerge dal confronto a Uomini e Donne tra l’ex tronista campana e Luigi Mastroianni, sua scelta in trasmissione. Dopo mesi di silenzio, i due si sono rivisti nello studio in si conobbero per la prima volta quasi un anno fa. Agguerriti entrambi, hanno dimostrato di non avere alcuna intenzione di deporre l’ascia di guerra. “Non ti copro più” ha minacciato l’ex ...